V Nemčiji so aretirali Bolgarko Eleno Nikolaievo Despovo, ki je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi organizacije prostitucije in je pred roko pravice pobegnila v tujino. Tam se je skrivala osem mesecev, njeno ime pa se je znašlo tudi na seznamu najbolj iskanih kriminalcev Europola. Kot je sporočil Drago Menegalija s Policije, je aretacija Bolgarke plod sodelovanja med organi pregona Bolgarije, Avstrije in Nemčije.