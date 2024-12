Celjski kriminalisti so v torek zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. V zaključnih aktivnostih so odvzeli prostost dvema tujima in dvema slovenskima državljanoma. Kot je danes na novinarski konferenci povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik, je preiskovalni sodnik po zaslišanju za dva odredil pripor.

Dejal je tudi, da so na podlagi zbranih dokazov štiri osumljene kazensko ovadili zaradi storitve 13 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, tri so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, enega pa so po zaslišanju in opravljeni hišni preiskavi spustili na prostost.

Preiskava trajala dve leti

Žrtve prostitucije, teh je bilo 13, so bile v večini primerov ženske z območja Latinske Amerike, ki so bile nastanjene v bližini Slovenije, niso pa imele stalnega bivališča v Sloveniji. Po Slapnikovi oceni je kriminalna združba izkoriščala slab socialni položaj žrtev.

Po Slapnikovih besedah so med preiskavo, ki je potekala dobri dve leti, ugotovili, da so osumljeni na celotnem območju Slovenije prek spleta oglaševali ponudbo spolnih storitev, urejali prevoze in nastanitve žrtev prostitucije ter skrbeli za plačilo spolnih storitev.

Kriminalna združba, v kateri so imeli posamezniki skrbno razdeljene vloge, je skrbela za novačenje žrtev, za njihovo nastanitev in prevoze na lokacije, kjer so ponujale spolne storitve, najpogosteje v različne gostinske objekte ali najeta stanovanja.

Ponudbo spolnih storitev so oglaševali na spletu, potem pa so po dogovoru s stranko uredili prevoz deklet na dogovorjeno mesto ter uporabnikom zaračunali opravljene spolne storitve.

Za kazniva dejanja s področja prostitucije je predpisana kazen od enega do 12 let zapora.