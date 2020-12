Nekoč na istem bregu, danes ne več: Masten kritizira Damijana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekonomist Igor Masten se je spotaknil ob program Koalicije ustavnega loka (KUL), katere pobudnik je ekonomist Jože P. Damijan in združuje stranke LMŠ, Levico, SD in SAB.

Masten in Damijan sta dva od najbolj znanih nekdanjih mladoekonomistov. Oba sta javnosti postala znana pred državnozborskimi volitvami leta 2004, ko sta s somišljeniki zagovarjala reforme, privatizacijo in liberalizacijo slovenskega gospodarstva.

Masten in Damijan sta takrat sodelovala tudi z vlado, ki jo je vodila SDS, Damjan je leta 2005 za nekaj mesecev postal celo minister za razvoj, leta 2006 pa so se poti mladoekonomistov in takratne vlade pod vodstvom Janeza Janše razšle.

Igor Masten Foto: Ana Kovač

Kaj predlagata Damijan in KUL?

Damijan je ta teden predstavil načrt KUL za spopad z epidemijo bolezni covid-19, ki ga je poslal tudi vladi. V njem predlaga postopno odpiranje gospodarstva in javnih prostorov oziroma sproščanje ukrepov na prostem. Ena od točk v programu KUL je tudi likvidnostna shema.

Kaj je zmotilo Mastena?

Točka programa, ki govori o likvidnostni shemi, je zmotila njegovega nekdanjega somišljenika Mastena. Komentar Mastena na program, ki ga je objavil na družbenem omrežju Twitter, objavljamo v celoti.