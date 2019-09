Nekdanji policist, ki je popival z mladoletnico, po sodni poti želi nazaj v službo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trojica policistov je namreč julija lani med nočno izmeno v svojem vozilu prevažala mladoletnico, z njo popivala in ji med drugim nekaj časa tudi prepustila volan policijskega vozila. Sporno dogajanje so začeli preiskovati, ko je neki policist kranjski policijski upravi posredoval posnetke, ki jih je mladoletno deklo objavilo na družbenih omrežjih.

Verjame, da je izguba službe pretiran ukrep

Vsi trije so bili odpuščeni, Valjavec pa zdaj na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi toži državo oz. ministrstvo za notranje zadeve, saj verjame, da je izguba službe pretiran ukrep. Valjavec od sodišča terja razveljavitev izredne odpovedi o zaposlitvi, da ga vrnejo nazaj na delovno mesto in mu izplačajo plače za nazaj, je za Večer dejal njegov odvetnik Boris Kanduti.

Sojenje je pred koncem, a se na vabilo na pričanje že dlje časa ne odziva osrednja priča, sedaj 18-letno dekle, ki je tedaj noč preživelo s policisti. Sodnica Snežana Zorc bo zato za naslednjo razpravo 8. novembra odredila prisilno privedbo priče.

Tožil še en policist, a izgubil

Zaradi odpovedi delovnega razmerja je delodajalca na kranjskem sodišču tožil že Nejc Bizant, ki je bil tisto noč prav tako vpleten v afero, a je bila po informacijah Dela tožba neuspešna.

Specializirano tožilstvo je po poročanju medijev zoper enega izmed policistov vložilo obtožni akt zaradi kaznivega dejanja ponareditve uradne listine. Policisti so namreč med pisanjem poročila navedli napačen kraj in čas obravnave ustavljenega voznika avtomobila in mu pripisala alkoholiziranost, čeprav naj ta sploh ne bi pihal.