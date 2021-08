Nekdanji policijski šef izgubil živce

Preteklo sredo zvečer se je blizu Litije zgodila družinska tragedija, v kateri je oče z nožem zabodel nesojenega zeta, poroča Požareport. Hčerka naj bi na pomoč poklicala očeta, ker njen zasebni partner ni hotel zapustiti njene hiše. Oče in zet naj bi se stepla, oče pa je z nožem zabodel partnerja hčerke.

Čeprav je bilo policijsko poročilo dan po tragediji izjemno skopo, je Požareportu uspelo izvedeti, da je storilec Bojan Potočnik. Gre za nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, upokojenega visokega častnika Slovenske vojske, svetovalca nekdanjega predsednika republike Danila Türka in neuspešnega kandidata za poslanca na listi LDS, navaja Požareport.

Policija je dan po dogodku poročala le, da so policisti posredovali v primeru nasilja v družini in da obvestila še zbirajo. Kasneje je dogodek za Požareport tudi posredno potrdila. "Na vprašanja, ki se na nanašajo na konkretne fizične osebe, vam skladno zakonom o varstvu osebnih podatkov ne moremo odgovarjati. Lahko pa potrdimo, da so bili ljubljanski policisti 25. 8. 2021 nekaj pred 19. uro obveščeni, da je na območju Litije prišlo do spora treh oseb, dve pa sta bili pri tem lažje telesno poškodovani in policisti obravnavajo kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Opravljen je bil ogled, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo v Ljubljani," so na novinarsko vprašanje Požareporta odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.