Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek proti Cerjaku začela na podlagi prijave, ki jo je prejela leta 2022. Nanašala se je na medijsko objavo v zvezi z menjavo nadzornika, ki naj bi razkril zaupni dokument. V okviru postopka je KPK pridobila pojasnila in dokumentacijo STA ter Združenja nadzornikov Slovenije, vpogledala v javno dostopne podatke in s Cerjakom opravila razgovor, so spomnili na komisiji.

Cerjak je pred sejo nadzornega sveta 8. marca 2021 zahteval, da se mu predloži kopija pogodbe med STA in časopisom Dnevnik.

Predsednik nadzornega sveta STA je člane na seji ustno obvestil, da so vse pogodbe z naročniki tržnih storitev označene kot poslovna skrivnost, Cerjak pa je pred odločanjem in sprejemom kakršnegakoli sklepa o pobudi za pridobitev omenjene pogodbe in načinu seznanitve oziroma vpogleda vzel mapo s pogodbo in aneksom, ki sta bila označena kot poslovna skrivnost, ter zapustil sejo.

Foto: Bojan Puhek

"Takšno ravnanje ni v skladu s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od člana nadzornega organa zahteva skladno z 28. členom takrat veljavnega poslovnika o delu nadzornega sveta STA," so zapisali na KPK. Nadzorni svet pred Cerjakovim odhodom s seje še ni sprejel nobenega sklepa o tem, kako se bodo listine pregledovale, zato njegovo ravnanje predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, so pojasnili.

Cerjak je ugotovitve KPK izpodbijal na upravnem sodišču, ki je njegovo tožbo zavrnilo in ugotovitve KPK potrdilo, so danes sporočili iz komisije.