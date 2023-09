"Nekatere rešitve so bile neobičajne, a so delovale"

V Prevaljah so bili ob močno poškodovanem mostu uničeni tudi telekomunikacijski kabli, ki so potekali prek njega.

Foto: Telekom Slovenije

Katastrofalne poplave, ki so 4. avgusta velik del države pahnile v izredno stanje, so na posebej prizadetih območjih povzročile tudi komunikacijske mrke, saj je prišlo do poškodb in posledičnega izpada telekomunikacijske infrastrukture. Da bi tamkajšnjim prebivalcem čim prej omogočili ponovno vzpostavitev stika z zunanjim svetom, je številčna ekipa vzdrževalcev podjetja GVO garala do zadnjega atoma moči, jih je pohvalil direktor podjetja Zef Vučaj in dodal, da so se morali na terenu zaradi okoliščin večkrat znajti na zelo nekonvencionalne načine.

Med in po poplavah, ki so pred skoraj enim mesecem življenje mnogih Slovencev obrnile na glavo, je bila na več mestih tako na nivoju hrbteničnega kot dostopovnega dela omrežja pretrgana kabelska infrastruktura Telekoma Slovenije, so sporočili iz podjetja.

Nekatere lokacije, na primer novozgrajeno omrežje OŠO5, so bile močno poškodovane, druge, na primer v Mengšu in Radmirjah, so bile ali povsem uničene ali popolnoma zalite s poplavno vodo.

Foto: Telekom Slovenije

Od samega začetka so bile tako rekoč v prvi bojni liniji zato na terenu ekipe Telekoma Slovenije in podjetja GVO, ki skrbi za vzdrževanje največjega telekomunikacijskega omrežja v državi, je za Siol.net povedal direktor podjetja Zef Vučaj in obenem zelo pohvalil požrtvovalnost vseh, ki so se soočili z do zdaj enim največjih izzivov v zgodovini podjetja.

Ekipe na terenu so sicer podpirali tudi sodelavci v nadzorno-operativnem centru, dispečerskem centru, tehnični podpori, centru za pomoč uporabnikom in drugi.

Stanje po poplavah v Radmirjah Foto: Telekom Slovenije Pri Telekomu Slovenije ocenjujejo, da je bilo v času največjih vplivov posledic poplav moteno delovanje okoli 40 baznih postaj (od skupno več kot 1.500), pri čemer so izpade v najkrajšem možnem času zmanjšali na minimum. V ponedeljek, 7. avgusta, zjutraj je bil vpliv omejen na 0,2 odstotka prebivalstva, od takrat pa omrežje v celoti deluje nemoteno, so sporočili iz podjetja.



Razkrili so še zanimiv podatek, da je bil v petek, 4. avgusta, internetni promet v njihovem omrežju za 30 odstotkov, govorni pa za približno 40 odstotkov večji, kot je sicer povprečje v julijskih vikendih. Tudi v soboto, 5. avgusta, je bil obseg povečanega prometa skoraj enak, umirjati se je začel šele v nedeljo, 6. avgusta, a je bil še vedno večji od julijskega povprečja.

Najpomembnejša sta bila zdravje in varnost zaposlenih

"Vzdrževalci GVO so bili prisotni na tako rekoč vseh najbolj kritičnih lokacijah, torej v Zgornji Savinjski Dolini, na Koroškem, Gorenjskem, na območju Komende, Mengša in Kamnika. Na terenu se je pogosto znašlo več kot sto vzdrževalcev hkrati, tudi na oba dela prosta dneva (14. in 15. avgusta, op. p.), na vrhuncu, torej takoj po začetku poplav, pa jih je bilo na terenu hkrati več kot dvesto," je dejal Vučaj.

Foto: Telekom Slovenije

Dodal je, da sta bila pri odpravi škode in drugih posledic poplav v grobem ključna dva dejavnika - (ne)dostopnost terena ter skrb za zdravje in varnost zaposlenih, ki je bila najpomembnejša.

Ni šlo drugače kot z ribiško palico in helikopterjem

Na območjih, kjer je bilo delo zaradi hude poplavljenosti ali proženja zemeljskih plazov izrazit izziv, je bilo treba uporabiti veliko mero iznajdljivosti in metode, ki bi jih lahko označili za zelo neobičajne, je pojasnil Vučaj.

Da so na eni od posebej prizadetih lokacij lahko ponovno vzpostavili povezavo z omrežjem, so transport kabla izvedli tako, da so ga obtežili, privezali na trnek ribiške palice in ga na primer z njo zalučali na drugo stran vodotoka.

Pri dostavi agregatov za napajanje telekomunikacijske opreme na težko dostopnih krajih je vzdrževalcem medtem na pomoč priskočil tudi policijski helikopter.

Foto: Telekom Slovenije

Vučaj je še dodal, da so med delom kar na terenu priredili tudi piknike za zaposlene, kar je bilo po njegovem mnenju nujno za ohranjanje morale. "Ko si toliko časa soočen z vsem tem uničenjem in žalostjo, potrebuješ nekaj, kar te spravi v boljšo voljo, opomni na človečnost," je dejal.

Zaradi obnove bodo občasno še možni začasni izpadi omrežja

Občasnih začasnih izpadov omrežja najverjetneje še ne bo kmalu konec, je za Siol.net še dejal direktor GVO, ki razlog za to vidi v nadaljnjem odpravljanju posledic in obnovi po poplavah. Kar zadeva telekomunikacijsko infrastrukturo, so na terenu po njegovih besedah namreč marsikje vzpostavljene zasilne rešitve, ki pa morda ne bodo imune na težke delovne stroje in druge procese, ki bodo ključni pri poteku obnove in odpravljanju škode.

Foto: Telekom Slovenije

Dodal je še, da ocene Telekoma Slovenije predvidevajo, da bo celotna telekomunikacijska infrastruktura na najbolj prizadetih območjih v stanje pred poplavami najverjetneje povrnjena v roku treh let.