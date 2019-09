Nedeljsko popoldne bo prineslo tudi takšne oblake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo ponekod morda stemnilo še pred sončnim zahodom, saj so za popoldne in zvečer napovedani nevihtni oblaki. Foto: Matic Tomšič

Nedeljsko oblačno vreme bo v več delih Slovenije do popoldneva in večera prineslo tudi močnejše nevihte z nalivi, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje. Dež bo v ponedeljek ponehal, bo pa začetek novega tedna sploh zjutraj zelo svež.

Arso na spletni strani Meteo z rumenim opozorilom svari, da so danes po vsej Sloveniji mogoča neurja z močnejšimi nalivi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Danes bodo najvišje dnevne temperature od 14 do 21, ob morju pa do 24 stopinj Celzija. Občasne padavine se bodo v več delih Slovenije pojavljale ves dan, pogostejše bodo popoldne in v noči na ponedeljek.

Krajevne plohe in nevihte lahko ponekod nastanejo tudi jutri, vendar pa bodo do ponedeljkovega popoldneva postopno ponehale.

Začetek novega tedna bo sicer precej hladen. Najnižje jutranje temperature bodo v ponedeljek od samo 8 do 13 stopinj Celzija, tudi najvišje popoldanske temperature pa bodo zlezle le malo prek 20 stopinj Celzija.