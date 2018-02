Necepljeni otroci kmalu ne bodo mogli v vrtec

Necepljeni otroci očitno kmalu ne bodo mogli v veliko večino slovenskih vrtcev. Kakor kaže, bo predlog sprememb zakona, ki so ga precej na hitro pripravili v delu koalicije, da bi dvignili stopnjo precepljenosti, dobil zadostno podporo. Predlagane novosti pozdravlja tudi stroka. In čeprav gre za zakon koalicije, pristojna ministrstva pri njegovem nastajanju niso sodelovala.

Predlog zakona, ki so ga s podpisi poslancev SMC in DeSUS v parlamentarni postopek vložili prejšnji teden, vpis v vrtec omejuje otrokom, ki niso cepljeni iz nemedicinskih vzrokov. Torej, ker jih starši niso želeli cepiti.

Praktično vsi vrtci dobivajo državni denar

Če bo zakon sprejet tak, kakor je zdaj predlagan, bo omejitev veljala za javne vrtce in zasebne vrtce, ki jih sofinancira država. To zajame praktično vse vrtce, saj vsi na neki način dobivajo državni denar, bodisi iz državnega bodisi občinskega proračuna.

Zato bo staršem, ki svojih otrok kljub temu ne bi želeli cepiti, ostala možnost, da otroke vozijo k zasebnim vzgojiteljem. Če bi jih ti seveda želeli vzeti v varstvo. Vzgojiteljev je trenutno po podatkih ministrstva za izobraževanje 333, vsak pa lahko varuje največ šest otrok.

Novela tudi predvideva, da starši otrok ne bi mogli več podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje, ker starši naj ne bi bili kvalificirani za presojo, kdaj je otrok upravičeno izvzet iz cepljenja.



Kdor ne bo cepljen, se tudi ne bo mogel vpisati na srednjo šolo ali visokošolski zavod, kjer se izobražujejo bodoči delavci v zdravstvu ter vzgoji in izobraževnaju. Poleg omejitve vpisa v vrtec novela predvideva še delovanje dodatnega programa v elektronskem registru cepljenih oseb. V registru bi se evidentiralo necepljene ljudi ter podatke poslal pristojnim službam. Tako bi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zdravstvenemu inšpektoratu prijavil necepljene osebe, ki nimajo medicinskih kontraindikacij za to. Starši, ki svojih otrok ne bi želeli cepiti, bodo morali na izobraževanje na NIJZ. NIJZ sicer zakonodajne rešitve podpira.Novela tudi predvideva, da starši otrok ne bi mogli več podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje, ker starši naj ne bi bili kvalificirani za presojo, kdaj je otrok upravičeno izvzet iz cepljenja.Kdor ne bo cepljen, se tudi ne bo mogel vpisati na srednjo šolo ali visokošolski zavod, kjer se izobražujejo bodoči delavci v zdravstvu ter vzgoji in izobraževnaju.

Podpisi poslancev SMC in DeSUS, morda podpora SD, Levice, NSi ...

Podpise k predlogu novele je prispevala večina poslancev SMC in DeSUS. Na vprašanje, zakaj podpora ni enotna, v SMC - danes so na to temo pripravili novinarsko konferenco - odgovarjajo, da so nekateri imeli pomisleke glede omejitve vpisa v vrtec. Pod zakonom prav tako ni podpisov poslancev tretje koalicijske stranke, SD. Tudi oni imajo za zdaj še preveč pomislekov, a podpore zakonu ne odrekajo.

V zadnjem času je bilo več primerov ošpic, v sosednjih državah pa so izbruhi te bolezni zahtevali smrtne žrtve. Foto: Reuters Poslanec SD Jan Škoberne je danes v izjavi za medije izrazil upanje, da jim bodo kolegi v postopku obravnave zakona prisluhnili. V SD si želijo, da bi starši, preden bi se njihovega otroka vpisalo v evidenco necepljenih, imeli možnost dodatnega posvetovanja s stroko. Časa za usklajevanje predloga zakona do zdaj ni bilo, je razkril Škoberne, saj so predlog na mizo dobili isti dan, kot je bil vložen v zakonodajni postopek.

Očitno lahko predlagatelji računajo na podporo Levice, kjer so po besedah poslanca Mateja T. Vatovca prepričani, da je treba zagotoviti kolektivno varnost in obvarovati otroke, ki se jih ne sme cepiti zaradi bolezni. Predlogu ne nasprotujejo niti v NSi, je danes novinarjem povedala poslanka SMC Vlasta Počkaj. NSi naj bi o tem sicer razpravljal v torek, prav tako tudi SDS, kjer pa nasprotujejo temu, da se zakon sprejema po skrajšanem postopku. Gre za preveč občutljivo in pomembno temo, da bi se obravnavala na tak način, so prepričani.

Cilj: 95-odstotna precepljenost

Politiko so k pisanju zakona spodbudili tudi zadnji primeri ošpic. Z dvigom precepljenosti želijo preprečiti izbruhe nalezljivih bolezni, kot se je to zgodilo v soseščini. V Ljubljani je proti najhujšim nalezljivim boleznim zaščitenih le še 89 odstotkov populacije. Politika in stroka želita, da bi se precepljenost znova dvignila na 95 odstotkov in da bi se torej cepljenju izognili le tisti, ki jim to preprečuje bolezen.

Politika zakon pripravila mimo pristojnih ministrstev

V oči sicer bode, da pri pripravi zakona niso sodelovala pristojna ministrstva. Po besedah Počkajeve so poslanci sami ukrepali, ker da zdravstveno ministrstvo doslej na tem področju ni nič naredilo. Na minsitrstvu za izobraževanje pa so dejali, da bodo zakon podprli, če ga bo podprla stroka. In stroka je enotna, zakon podpira,je danes sporočil pediater Denis Baš.

Precepljenost je marsikje v Sloveniji namreč že padla pod kritično mejo 90 odsototkov in vrtci predstavljajo morebitna žarišča izbruhov, je dejal. Posebej so izpostavljeni otroci, ki ne smejo biti cepljeni iz zdravstvenih razlogov, ki bi ob okužbi še v toliko večji nevarnosti.

Znova zagotovila, da so cepiva varna

Zakonodajnim rešitvam so naklonjeni tudi, ker pediatre razbremenjuje prijav staršev necepljenih otrok na inšpektorat. Obveznost prijave pa ruši zaupanje med bolnikom in zdravnikom. Prav tako so naklonjeni predlogu, po katerem starši sami ne bodo mogli pred komisijo za cepljenje. Takih staršev je vedno več, zaradi česar je komisija obremenjena, otroci, ki dejansko ne smejo biti cepljeni, pa morajo čakati na obravnavo, je pojasnjeval Baš.

Njegov kolega Marko Pokorn pa je znova ponovil, da so cepiva varna, želi pa si, da bi z dvigovanjem precepljenosti varna postala tudi slovenska družba.

Medtem se je oglasila tudi že skupina strašev necepljenih otrok, prepričana, da je zakon protiustaven, saj da skupini državljanov omejuje pravico do vpisa v vrtce, šole in na fakultete.