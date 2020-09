Ne samo Pivčeva, vsi ministri z dodatnim delom so se požvižgali na KPK

Po sledeh medijske afere, da Aleksandra Pivec protikorupcijski komisiji ni prijavila opravljanja dodatne dejavnosti ob ministrskem delu, smo ugotovili, da je bilo takšnih primerov v vladi Marjana Šarca več. Poročanju o dodatnih dejavnostih poklicnih funkcionarjev so se izognili tudi Miro Cerar (SMC), Andrej Bertoncelj (LMŠ) in Dejan Prešiček (SD), Jernej Pikalo (SD) pa je komisijo o tem obvestil prepozno.

POP TV je namreč v začetku meseca poročala, da kmetijska ministrica Aleksandra Pivec kot funkcionarka Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ni prijavila 22 tisoč evrov bruto dohodka, ki ga je v zadnjih štirih letih do letošnjega januarja dodatno zaslužila z znanstvenim raziskovanjem.

Omenjeni prihodek je Pivčeva zaslužila v Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRC) Bistra na Ptuju, kjer je bila v omenjenem obdobju zaposlena dopolnilno. Pred tem ga je šest let tudi vodila.

Dodatnega dela ni prijavila niti kot državna sekretarka niti kot ministrica

Protikorupcijska komisija je že lani v postopku zaradi ocene nezdružljivosti funkcij Pivčeve, ki je potekal v zvezi z njenim delom pri projektu Sript (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem), preverjala tudi izpolnjevanje njenih obveznosti do KPK v zvezi z delom v ZRC Bistra Ptuj.

"Ugotovili smo, da o tem delu v roku ni pisno obvestila komisije ter ni predložila dovoljenja delodajalca in sklenjene pogodbe – tega ni storila niti v funkciji državne sekretarke niti kasneje v funkciji ministrice," so sporočili iz KPK.

Pojasnjujejo še, da je KPK v sklopu preverjanja prijav premoženjskega stanja ministrov, ki so nastopili funkcijo po volitvah septembra 2018, ugotovila, da Pivčeva premoženja ni pravočasno prijavila in je to storila šele po pozivu KPK. Protikorupcijska komisija je zato uvedla prekrškovni postopek in ministrici izrekla opozorilo.

Šarčeva vlada je soglasja za opravljanje dodatnega dela izdala naslednjim ministrom:

Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - opravljanje raziskovalnega dela v ZRC Bistra Ptuj, vendar ne več kot osem ur na teden.

Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport - petinsko delovno razmerje kot visokošolski učitelj na Fakulteti za družbene vede (FDV).

Miro Cerar, minister za zunanje zadeve - opravljanje dopolnilnega pedagoškega (raziskovalnega) dela na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, vendar ne več kot osem ur na teden.

Andrej Bertoncelj, minister za finance - poleg ministrske funkcije lahko opravlja dopolnilno pedagoško delo v obsegu največ osem ur na teden.

Dejan Prešiček, minister za kulturo - opravljanje dopolnilnega vzgojno-izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani, Akademija za glasbo, vendar ne več kot osem ur na teden.

O soglasjih odloča pristojno delovno telo vlade oziroma Komisija za administrativne zadeve in imenovanja. Pisnemu obvestilu komisiji o dodatni dejavnosti morajo poklicni funkcionarji priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica. To morajo storiti v osmih delovnih dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

Pikalo pozabil na prijavo, Prešiček prej odstopil

Na komisiji smo preverili, ali so jim dopolnilno delo prijavili vsi ministri, ki so prejeli soglasje vlade. Ugotovili smo, da tega, kot bi moral, ni prijavil niti eden izmed njih.

Odgovorili so nam, da je komisija v letih 2018 in 2019 prejela obvestilo o opravljanju raziskovalne in pedagoške dejavnosti Pikala. Ker je v letu 2019 komisijo o tem obvestil prepozno, je bil zoper njega uveden prekrškovni postopek, ki še vedno ni končan.

Prav tako je komisija konec leta 2018 prejela prijavo zoper Prešička. "V postopku smo na komisiji ugotovili, da Dejan Prešiček komisije o izvajanju dodatne dejavnosti ni obveščal, vendar pa zaradi dejstva, da funkcije ministra ni več opravljal in posledično preverjanje morebitne nezdružljivosti funkcij ni bilo več aktualno, komisija prijave ni sprejela v obravnavo," so zapisali.

Prijave Cerarja in Bertonclja ni bilo

Čeprav sta soglasje vlade za dodatno petinsko delo v času ministrovanja prejela tudi Cerar in Bertoncelj, pa na KPK o tem ne vedo ničesar. "Obvestil o opravljanju dodatne dejavnosti drugih dveh ministrov, ki jih navajate, komisija ni prejela. Prav tako ni bila seznanjena z informacijami, da ministra opravljata dodatno dejavnost," so še odgovorili.

Zakon sicer veleva, da morajo poklicni funkcionarji v osmih delovnih dneh od pričetka opravljanja dejavnosti pisno obvestiti komisijo. Če dejavnosti dejansko ne opravljajo, tega niso dolžni storiti in niso v nasprotju z zakonom. Po naših informacijah sta tako Cerar kot Bertoncelj v času svojega ministrovanja opravljala dodatno dejavnost, a tega nismo uspeli preveriti pri omenjenih. Preverjala ju ni niti protikorupcijska komisija.