LMŠ, SD, Levica in SAB vložile interpelacijo zoper Pivčevo

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev v javnem interesu. Gre zlasti za plačila njenih obiskov po državi in afero SRIPT.

Interpelacijo je pripravila in v sopodpis drugim strankam poslala LMŠ. Podpisale so jo še tri opozicijske stranke, medtem ko je kljub nekaterim ugibanjem ni sopodpisala koalicijska DeSUS. Tudi ta stranka namreč Pivčeve, ki je pred kratkim odstopila s položaja predsednice DeSUS, ne želi več niti na položaju ministrice za kmetijstvo, piše STA.

Interpelacija po aferah, ki so odmevale v zadnjih tednih

Kot so uvodoma spomnili predlagatelji interpelacije, so mediji v zadnjih tednih razkrili več dogodkov, ki kažejo na ponavljajoč se vzorec spornih ravnanj ministrice Aleksandre Pivec. "Kot kaže, je ministrica pri svojem delovanju storila več nepravilnosti, kršila zakon, hkrati pa ravnala netransparentno, saj je javnosti namenoma prikrivala dejstva, ki so v javnem interesu. Pivčeva ni ravnala nepravilno zgolj v zadevi SRIPT, ampak tudi v drugih primerih. Številne afere mečejo 'temno luč' na njeno ministrsko delo in integriteto," so navedli.

Po vseh nepravilnostih, v katere je vpletena, ji po navedbah piscev interpelacije ne zaupajo več niti njeni strankarski kolegi. Spomnili so, da je najprej izgubila podporo članov poslanske skupine DeSUS, nato pa ji je nezaupnico izrekel še svet stranke.

Foto: STA

Tako so v interpelaciji povzeli očitke, ki na Pivčevo letijo v zadnjih mesecih, zlasti glede plačil ob njenih gostovanjih po Sloveniji, ko je službene obveznosti prepletala z zasebnim življenjem. Ravnanja Pivčeve, povezana z njenim dvodnevnim zasebno-službenim obiskom na Krasu (Vinakras) ter nastanitvijo v izolskem hotelu Marina, pa tudi njena "ponavljajoča se zatekanja k izmuzljivim in spreminjajočim se utemeljitvam, ki jih ne uspe (ali ne more) podpreti z dokazi", so po mnenju vlagateljev interpelacije najmanj vzorčni primer oblastniške arogance. Ob tem ugotavljajo, da ministrica svojih dvojnih meril oziroma "dojemanja lastne prvorazrednosti" niti ne skriva.

V interpelaciji so izpostavljeni tudi očitki v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT, ki se jih je sicer otepala že lani, v času vlade Marjana Šarca. Spomnili so, da je glede tega v postopku zoper ministrico Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da je ministrica tako v času, ko je opravljala delo državne sekretarke v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot tudi v času ministrovanja trikrat kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Stranke bodo interpelacijo podrobneje predstavile na novinarski konferenci, še navaja STA.