Ne le SDS, tudi Levica v Grosupljem stavi na Janšo #video

"Odgovor na Janeza Janšo (predsednika SDS, op. a.) v Grosuplju je Janez Janša, umetnik in aktivist, ki se bori za pravičnejšo družbo, v kateri bi država služila ljudem, ne kapitalu," so prek Twitterja sporočili iz Levice.

"Razmere v kulturi niso bistveno drugačne od stanja v družbi"

Kot je v predstavitvenem videu poudaril Janša, se je za kandidaturo odločil, ker je družbeno angažiran posameznik. "Kandidatura na državnozborskih volitvah je logična posledica odnosa, ki ga imam do družbe. Ni mi vseeno, stvari želim spremeniti," je dejal Janša in poudaril, da razmere v kulturi niso bistveno drugačne od stanja v družbi.

"Polovica samozaposlenih komaj doseže minimalno plačo, ena tretjina samozaposlenih pa živi pod pragom revščine. Na tak način predstavljajo del velike armade revnih, ki jih je v Sloveniji že 280 tisoč," je med drugim povedal Janša.

Katerega Janeza Janšo bodo podprli volivci v Grosupljem, bo znano 3. junija, ko bodo v Sloveniji potekale predčasne parlamentarne volitve.

SDS: Zahvaljujemo se za reklamo



Z vprašanjem, kako komentirajo potezo Levice, da na kandidatno listo v Grosupljem postavi soimenjaka predsednika SDS Janeza Janše, ki bo prav tako kandidiral v omenjenem kraju, smo se obrnili tudi na stranko SDS. "Zahvaljujemo se za reklamo," so na kratko sporočili iz SDS.

Predsednik SDS Janez Janša je v Grosupljem dobil konkurenco v obliki svojega soimenjaka. Foto: STA

Tomićeva: Levica je v prvem mandatu dosegla ogromno

Levica, ki je pred štirimi leti prvič kandidirala na državnozborskih volitvah kot koalicija strank in gibanj pod imenom Združena levica, pozneje pa se je večji del preoblikoval v stranko, po besedah njihove poslanke Violete Tomić uspešno zaključuje svoj prvi mandat.

"Ves čas smo bili z eno nogo trdno zasidrani v poslanskih klopeh, z drugo nogo pa smo sodelovali s civilno družbo in skupaj smo dosegli ogromno," je prepričana. Pri tem je omenila zagotovitev brezplačnega toplega obroka 30.000 osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin in tudi nedavno zvišanje denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za upokojence na 385 evrov.

Stranka si želi podvojiti število dosedanjih poslanskih mandatov

Na junijskih parlamentarnih volitvah bo nastopilo 85 kandidatov Levice, ki bodo kandidirali v vseh 88 okrajih v Sloveniji. "V Levici gremo na volitve z okrepljeno ekipo, prepričani, da smo zmožni udejanjiti naš cilj, ki je podvojitev trenutnega števila poslanskih mest," je dejal vodja poslanske skupine Levica Luka Mesec.

Podvojitev števila poslancev po Meščevih besedah ni sama sebi namen, ampak je njen namen, da lahko uresničujejo svoj program s sloganom Blaginja za vse, ne le za peščico. Med prednostne teme po njegovih besedah postavljajo odpravo revščine, pravične pokojnine, začetek resnega stanovanjskega programa, preusmeritev investicije 1,2 milijarde evrov iz nabave orožja v znanost, kulturo in razvoj.

Poleg Mesca in Tomićeve bodo junija znova kandidirali tudi poslanci Matej T. Vatovec, Miha Kordiš in Franc Trček. Prav tako bo na listi Levice nastopil nekdanji poslanec iz vrst LDS Aleš Gulič.

Na listi Levice bodo sicer kandidirali tudi nekdanji izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Goran Lukić, nekdanji sekretar ZSSS in nekdanji predsednik sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Milan Utroša, pevka in igralka Lara Jankovič, ustanovitelj in predsednik Dobrodelnega društva Petka za nasmeh Milan Jakopovič, pisateljica in aktivistka za pravice LGBT Nataša Sukič ter kuharska chefinja Alma Rekić.