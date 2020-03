Navdihujoče sporočilo iz tujine: Mi, Slovenci!

Nasveti terapevtke, kako preživeti čas v izolaciji.

Vsa družba je v eni najtežjih preizkušenj, če izvzamemo vojne. To je čas, ko moramo držati skupaj, ko moramo prevrednoti naše vrednote, nehati godrnjati. Zakaj je težko biti doma, če si zdrav? Bolj godrnjajo tisti, ki so doma, kot tisti, ki delajo! Če je težko biti doma, bi bili rajši v bolnišnici? Če primerjam s tujino, konkretno z Avstrijo, je situacija glede prepovedi omejitev podobna. Le da so tu kontrole gibanja bolj stroge. A politika in ljudje bolj držijo skupaj. Ni napadov levi – desni, ni političnih podtikanj in napadanj. Po mestu vozijo policijski avtomobili, ki kontrolirajo izhode ljudi.

Kje je bolj solidarna in učinkovita EU?

A po mestu vozijo tudi policijski avtomobili s pesmijo I am from Austria, da povežejo ljudi. Četudi je tudi v Avstriji stanje alarmantno. Zdravnikom primanjkuje mask, na telefonsko številko za okužbe se kliče po več kot 50-krat neuspešno, ker je sistem preobremenjen. A ljudje držijo skupaj! Tudi zaradi medijev, ki opozarjajo, da gre za izredno situacijo. Imate slovenski mediji kaj povezovalnih in domoljubnih zapisov, pesmi, več pozitivizma in podobno?

V Avstriji je imel včeraj eden od časnikov čez celo stran naslov Wir schaffen das, torej zmoremo. In kje imamo predsednika, ki na preprost način, kot npr. van der Bellen, da ljudem upanje, notranjo moč, poguma in zavedanja, da zmoremo vse? In kje je bolj solidarna in učinkovita EU, ki bi pomagala državam v tej krizi?

Verica Trstenjak je nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU. Živi na Dunaju, kjer na tamkajšnji univerzi predava evropsko pravo. Foto: Vid Ponikvar

Kaj želim reči? Hvala je treba reči vsem. Ne morem naštevati od zdravstva, trgovin, čistilnih servisov, poštarjev, šoferjev, pekov, kmetov, policistov, novinarjev ... do politikov. Vsem, ki delajo za druge v teh dneh, en velik hvala. Slovenci nikoli ne rečemo hvala politikom in številnim uradnikom, ki pripravljajo nove zakone, strategije in omogočajo, da sistem deluje tudi v tem času.

A to je mimo. Rešujmo zdajšnjo situacijo.

Družba brez politikov ne bo delovala. Kot bolnišnica ne bo delovala brez direktorja oziroma nekoga, ki organizira delo in sprejema odločitve. To velja za nekdanjo vlado, ki se je prav tako zelo trudila, čeprav je res, da je ukrepe glede korone sprejemala prepozno. Posebej predstavniki NIJZ so dajali povsem drugačne informacije kot v Avstriji. NIJZ je ves čas opozarjal, da naj ostanejo doma le tisti, ki kihajo in kašljajo, in da zadošča umivanje rok, ko je v Avstriji in večini drugih držav EU moral v samoosamitev vsak, ki je imel stike z okuženim, ne glede na znake. A to je mimo. Rešujmo situacijo zdaj. In ta situacija bo trajala še več tednov.

Besedo hvala si zasluži tudi zdajšnja delujoča ekipa uradnikov in politikov, ki se prav tako žrtvuje za vse nas. In hvala posebej opoziciji, ki je konstruktivna in odgovorna v teh težkih časih. Kdo bo šel v Sloveniji v politiko, če se vedno vse napada brez argumentov? A hvaležnost mora biti za politike in državne uradnike. In kot primer naj navedem Avstrijo.

Upam, da bomo tega v prihodnosti sposobni tudi Slovenci

Ko je lani padla vlada zaradi afere Ibiza, je predsednik države van der Bellen predlagal novo predsednico vlade, takratno predsednico ustavnega sodišča dr. Brigitte Bierlein. Čeprav nikoli ni bila v politiki, se je trudila po svojih močeh, delala ravno tako po 16 ur, obvladala naloge z modrostjo, mirnostjo, a tudi odločnostjo. Ko je decembra 2019 prišla nova vlada, je niso napadali. Mediji so se ji zahvalili z velikimi naslovi v časopisih: Danke, Brigitte! Niso je napadali, česa vse ni naredila, ampak so morebitne kritike podkrepili z argumenti. In se zahvalili za vse, kar je naredila za Avstrijo. Upam, da bomo tega v prihodnosti sposobni tudi Slovenci.

Zato hvala vsem! Vsem, ki zdaj omogočate, da družba deluje. In mediji, nehajte svoje argumente deliti na leve in desne. Čas je resen, zasluži si objektivnost. Eni bodo tudi pod ta in pod druge članke spet pisali leve in desne komentarje. Problem je v njih, ker ne vidijo čez levo in desno ograjo svoje omejenosti. Za to ograjo bodo ostali še dolgo, ko bomo drugi ovire že preskočili. Ukrepi, ki jih je začela sprejemati nekdanja vlada in jih nadgrajuje zdajšnja, so skoraj identični kot v večini držav EU, ne glede na levo ali desno vlado.

Korona ni ne leva ne desna

Seveda so nekatere naše pravice omejene. Ukrepi morajo imeti vseeno pravne podlage in morajo biti sorazmerni. To je v vseh državah EU. A tam se ne sprašujejo, ali naj krizni štab vodi levi ali desni, ampak tisti, ki je najbolj strokovno primeren in izkušen. Ko boste šli v trgovino, vprašajte blagajničarko, ali je leva ali desna, in če vam ne ustreza njena politična naravnanost, ne kupite nič. Ko boste šli na avtobus, če je šofer levi ali desni, se pač ne peljite, če vam ne ustreza njegova politična opredelitev.

In ko boste šli k zdravniku, vprašajte, ali je levi ali desni, sicer se mu ne pustite operirati ali ne pustite, da vam omogoči dihanje. Korona ni ne leva ne desna, napade enako vse, enako je nevarna za vse. Je nevidni sovražnik, ki nevidno strelja na nas in nam hoče nekaj povedati. Prosim vas, nehajte s temi delitvami. Številni, ki zdaj delajo, so pokazali, da delajo za vse, ne za leve, ne za desne, za ljudi, za Slovenke in Slovence.

Povezuje nas nekaj, česar nam nihče ne more vzeti

Naj nas ta težki čas poveze in ne razdruži. Naš objektivni sovražnik ni na levi, ne na desni. A če ne bomo objektivni, bomo izgubljali energijo za spore, namesto za rešitve v dobro nas vseh, naših otrok in vnukov. Čas je za solidarnost. Čas je za hvaležnost. Za to, kar imamo! Imamo življenje! Ni čas za jamranje, ker nečesa nimamo.

Povezuje nas nekaj, česar nam nihče ne more vzeti. To, da smo Slovenci! To, da imamo skupno domovino. Da imamo naš čudovit slovenski jezik. Da imamo vse: morje, Alpe, doline in ravnine ter griče. Vse to bomo lahko spet obiskovali in se družili, če bomo držali skupaj. In da znamo stopiti skupaj, smo v času osamosvojitve dokazali celemu svetu! Ker smo skrbeli zase, ker smo skrbeli za druge in ker smo skrbeli za našo domovino. Skupaj smo zmogli. Skupaj zmoremo. In skupaj bomo zmogli! Mi, Slovenci!