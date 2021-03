Nastala je nova poslanska skupina. Znano je, kdo jo bo vodil.

Igor Zorčič, Janja Sluga, Branislav Rajić in Jurij Lep so se povezali v novo poslansko skupino.

Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić, ki so zapustili poslansko skupino SMC, in Jurij Lep, ki je odkorakal iz vrst poslancev DeSUS, so tudi uradno ustanovili novo poslansko skupino, katere vodja je Sluga, njen namestnik pa Lep.