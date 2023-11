Nasilje se pogosto ne konča z razpadom zveze

Pravice žensk in deklet so globalno ogrožene, skrčene ali popolnoma odpravljene, kar je znatno zavrlo napredek, dosežen v zadnjih desetletjih, so ob dnevu opozorili tudi v Bruslju.

Pravice žensk in deklet so globalno ogrožene, skrčene ali popolnoma odpravljene, kar je znatno zavrlo napredek, dosežen v zadnjih desetletjih, so ob dnevu opozorili tudi v Bruslju. Foto: Shutterstock

Statistični urad RS navaja, da so ženske kar trikrat pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu kot moški, saj je nasilje v partnerskem odnosu od dopolnjenega 15. leta starosti doživelo 75,5 odstotka žensk in 24,3 odstotka moških. Zlasti pomembne so ugotovitve, da so ženske pogosteje žrtve težjih oblik nasilja, saj gre za nasilje, ki se ponavlja.

NIJZ: To je družbeni in javnozdravstveni problem

Nasilje nad ženskami je družbeni in javnozdravstveni problem, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri tem poudarjajo, da je pomembno tudi na področju javnega zdravja opozarjati na nasilje v družini in nasilje na podlagi spola, saj to škodljivo vpliva na telesno in duševno zdravje ter kakovost življenja. "Vsaka ženska ima pravico, da živi v varnem okolju - tako v javnosti kot zasebno," so še zapisali.

Policija in nasilje v družini: povzročitelji v več kot 90 odstotkih osebe moškega spola

Slovenska policija na letni ravni obravnava nekaj več kot tisoč primerov kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini, od tega so povzročitelji tovrstnih dejanj v več kot 90 odstotkih osebe moškega spola, žrtve pa so pretežno ženske in otroci, ob današnjem dnevu opozarja Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. "Žal ljudje dejansko pogosto še vedno verjamejo, da so žrtve same krive za nasilje, ki ga doživljajo. Na ta način seveda žrtvam jemljemo moč, da bi hitreje zmogle prekiniti nasilni krog in izstopiti," so v sporočilu za javnost zapisali v društvu.

Pravice žensk in deklet so globalno ogrožene

V Ženskem lobiju Slovenije so izrazili solidarnost z vsemi ženskami, ki živijo na območjih vojnih spopadov, pa tudi v državah, kjer spopadov ni. "Obsojamo sistemsko nasilje, ki je še vedno zakoreninjeno v odnosih med spoloma, v družinskem življenju, v neenakem plačilu in v izkoriščanju neplačanega ženskega dela. Obsojamo tudi femicid, ki je v velikem porastu," so zapisali v izjavi za javnost.

Na temo pa so opozorili tudi na petkovi nacionalni konferenci o nasilju pred mednarodnim dnevom, ki so jo organizirala ministrstva za pravosodje, za delo in za notranje zadeve ter Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Ob letošnji temi starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini, ki se pogosto nadaljuje po razpadu zveze, so pozvali k zagotavljanju varnosti žrtve tudi po tem.

Pravice žensk in deklet so globalno ogrožene, skrčene ali popolnoma odpravljene, kar je znatno zavrlo napredek, dosežen v zadnjih desetletjih, so ob dnevu opozorili tudi v Bruslju. "Evropska unija se bo še naprej borila proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti. Neomajno podpiramo ženske in dekleta, ki so žrtve nasilja, bodisi kot žrtve ali preživele, pri čemer obsojamo uporabo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola kot orožja v vojni," je zapisala Evropska komisija.

ZN so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki. S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se sklenejo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.