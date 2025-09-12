Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
12. 9. 2025,
9.07

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
megla temperature plohe sonce vreme

Petek, 12. 9. 2025, 9.07

9 minut

Nas čaka vremensko pisan konec tedna?

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
megleno jutro | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jutranja megla po kotlinah je že postala stalnica. Danes se bo čez dan razkadila, imeli bomo nekaj sonca, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe. Sobota bo sprva precej oblačna, na severovzhodu bo nekaj manjših krajevnih padavin. Temperature bodo ugodne, imeli bomo od 21 do 26 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

Sobotno popoldne bo po oblačnem dopoldnevu dokaj sončno, čeprav kratkotrajne plohe niso izključene. Se bo pa proti večeru od zahoda pooblačilo. 

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

V noči na nedeljo bo na zahodu začelo deževati, na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. Do jutra se bodo padavine prehodno razširile na vso Slovenijo, zapihal bo severni veter. Do poldneva bo dež od zahoda že večinoma ponehal, v nedeljo popoldne so bo po državi postopno jasnilo. 

V začetku prihodnjega tedna bomo predvidoma imeli pretežno jasno vreme, a z jutranjo meglo po nižinah.

Izletniki, ki se bodo podali na slovensko obalo, lahko zaplavajo v še vedno prijetno toplem morju - v Kopru ima voda 25 stopinj Celzija. Temperatura Blejskega jezera je trenutno 21 stopinj Celzija, za osvežitev pogumnejših pa je primerno Bohinjsko jezero, ki ima 16 stopinj Celzija.

meglice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

megla temperature plohe sonce vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.