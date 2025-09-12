Nas čaka vremensko pisan konec tedna?

Jutranja megla po kotlinah je že postala stalnica. Danes se bo čez dan razkadila, imeli bomo nekaj sonca, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe. Sobota bo sprva precej oblačna, na severovzhodu bo nekaj manjših krajevnih padavin. Temperature bodo ugodne, imeli bomo od 21 do 26 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

Sobotno popoldne bo po oblačnem dopoldnevu dokaj sončno, čeprav kratkotrajne plohe niso izključene. Se bo pa proti večeru od zahoda pooblačilo.

V noči na nedeljo bo na zahodu začelo deževati, na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. Do jutra se bodo padavine prehodno razširile na vso Slovenijo, zapihal bo severni veter. Do poldneva bo dež od zahoda že večinoma ponehal, v nedeljo popoldne so bo po državi postopno jasnilo.

V začetku prihodnjega tedna bomo predvidoma imeli pretežno jasno vreme, a z jutranjo meglo po nižinah.

Izletniki, ki se bodo podali na slovensko obalo, lahko zaplavajo v še vedno prijetno toplem morju - v Kopru ima voda 25 stopinj Celzija. Temperatura Blejskega jezera je trenutno 21 stopinj Celzija, za osvežitev pogumnejših pa je primerno Bohinjsko jezero, ki ima 16 stopinj Celzija.

