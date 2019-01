Na prodaj jugoslovansko veleposlaništvo v Tokiu. Sloveniji dober milijon.

Države naslednice nekdanje SFRJ nadaljujejo prizadevanja za skupno prodajo diplomatsko-konzularnih predstavništev bivše skupne države. Kot so povedali na zunanjem ministrstvu, je po lanski prodaji rezidence SFRJ v New Yorku zdaj v zaključni fazi prodaja veleposlaništva v Tokiu, ponudbe so prejeli za nepremičnini v Bonnu in Bernu.

Pet držav naslednic se je na podlagi sporazuma o nasledstvu dogovorilo, da bodo najugodnejšim ponudnikom skupaj prodale pet nepremičnin diplomatsko-konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ - v New Yorku rezidenco veleposlanika in sedež stalne misije SFRJ pri ZN, veleposlaništvo v Bonnu ter veleposlaništvi z rezidencami v Bernu in Tokiu.

V New Yorku iztržili 12,1 milijona dolarjev

Maja lani so uspešno prodale nekdanjo rezidenco veleposlanika SFRJ v New Yorku za 12,1 milijona dolarjev (okoli 10,6 milijona evrov). Izkupiček od prodaje so si razdelile po deležih, predvidenih v prilogi B sporazuma o nasledstvu, v skladu s katerim je Sloveniji pripadlo 14 odstotkov. V skladu z zakonom o zunanjih zadevah je slovenski delež kupnine proračunski vir zunanjega ministrstva in predstavlja njegova namenska sredstva.

Tokio v zaključni fazi, v Bernu sprejeli odločitev o prodaji

Prodaja veleposlaništva z rezidenco nekdanje SFRJ v Tokiu je v zaključni fazi, države usklajujejo še zadnje podrobnosti kupoprodajne pogodbe in pripravljajo potrebno dokumentacijo. Pogodba o prodaji naj bi bila podpisana predvidoma konec januarja.

Foto: Google Street View Države so pred dnevi prejele in tudi že potrdile ponudbo za nakup veleposlaništva nekdanje SFRJ v Bonnu. Sledilo bo usklajevanje kupoprodajne pogodbe.

Prejele so tudi pismo o nameri za nakup nepremičnine nekdanje SFRJ v Bernu. Odločitev o prodaji bo sprejeta, ko bo potencialni kupec predstavil tudi cenovno ponudbo, so pojasnili na MZZ.

Posel, vreden več kot 14 milijonov dolarjev

Podatkov o višini kupnin na ministrstvu niso želeli podati, so pa mediji v regiji poročali, da naj bi veleposlaništvo v Tokiu prodali za 14,7 milijona dolarjev (okoli 12,9 milijona evrov)

Posledice lanskega požara v New Yorku še niso znane

Glede sedeža misije SFRJ v New Yorku, ki ga od razpada nekdanje skupne države uporablja Srbija in kjer je 9. decembra lani požar zajel dva prostora v tretjem nadstropju objekta, pa so na MZZ povedali, da pričakujejo uradna poročila pristojnih institucij v New Yorku in dodatne informacije srbskega zunanjega ministrstva glede škode in obnove. Uradnih poročil (gasilcev, zavarovalnice, policije ...) o nesreči namreč še ni, prav tako ni znana ocena škode.

Srbsko zunanje ministrstvo je po požaru sicer preostale države naslednice obvestilo, da je bil vzrok požara dotrajana električna napeljava in da ni bilo poškodovanih. Seznanili so jih tudi, da je objekt zavarovan in da zato pričakujejo, da bo sanacija pokrita iz zavarovalnine.

Slovensko zunanje ministrstvo je predlagalo sestanek vseh držav naslednic na temo požara, sanacije in prodaje misije, zdaj pa čaka na termin srbskega ministrstva, so za STA še sporočili z MZZ.