Napovedana opozorilna stavka v centrih za socialno delo preklicana

Sindikat in ministrstvo za delo sta stališča precej zbližala že v ponedeljek, ko je sindikat pristojnemu ministrstvu predal dopolnitve predloga, ki jim ga je pretekli teden dala ministrica za delo Ksenija Klampfer. Kot je že takrat dejal Radonjić, se je "zadeva odvijala v pravo smer".

Zaposlili bodo 73 novih sodelavcev

Danes pa jim je uspelo skleniti dogovor, da bodo v prihajajočem letu v centrih za socialno delo zaposlili 73 novih sodelavcev. Prav tako bodo po petmesečnem obdobju, v katerem se bodo predstavniki ministrstva in sindikata mesečno srečevali ter ocenjevali aktivne ukrepe, v strateškem dokumentu določili razvoj in delo centrov vključno s kadrovskim načrtom.

V sindikatu so tako rešitev ocenili kot sprejemljivo in napovedali, da bo pripomogla k vzpostavitvi primernih delovnih razmer, v katerih bodo strokovni delavci lahko kakovostno opravljali svoje delo in se posvečali strankam v takšnem obsegu, kot je to potrebno.

"Zadovoljna sem, da je bil dogovor dosežen in da bo delo centrov za socialno delo, ki zagotavljajo podporo socialno najšibkejšim, nemoteno teklo dalje. Prav s tem namenom smo se na ministrstvu takoj odzvali in prisluhnili predstavnikom zaposlenih v centrih za socialno delo," je po navedbah ministrstva ob sklenitvi dogovora povedala ministrica.

Na ministrstvu presenečeni nad napovedjo opozorilne stavke

Na neustrezno kadrovsko politiko v centrih za socialno delo je sindikat sicer opozoril pretekli četrtek. Opozorili so, da delavci ne morejo ustrezno opravljati nalog in strankam zagotavljati kakovostne obravnave. Slovenija po deležu zaposlenih v socialnem varstvu močno zaostaja za povprečjem EU. Po številu zaposlenih v socialnem varstvu na sto tisoč zaposlenih namreč dosega le 42 odstotkov povprečja EU.

Na ministrstvu za delo so takrat izrazili presenečenje nad napovedjo opozorilne stavke, češ da pogovori ves čas potekajo tako z v. d. direktorjev centrov kot s predstavniki sindikatov.