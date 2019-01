Napoved pred evropskimi volitvami: koliko sedežev bo dobila katera stranka?

Po parlamentarnih in lokalnih volitvah so naslednja preizkušnja za stranke evropske volitve. Neznank je še veliko, od povezovanja med strankami in še več med imeni do tega, kdo bo nastopil. "Še preden poznamo celotno garnituro, ki bo nastopila na volitvah, si upam napovedati dva sedeža za SDS, enega za Levico in enega za SD, za preostale štiri pa bo boj," meni politični analitik Andraž Zorko iz Valicona.

Maja nas v manj kot letu dni čakajo še tretje volitve. Po parlamentarnih in županskih volitvah se bodo politiki za naklonjenost volivcev borili na evropskih volitvah.

Čeprav je v Bruslju že prisoten močan duh prihajajočih majskih volitev, se kampanje za osem sedežev v Sloveniji še niso zares začele.

Številne stranke še niso razkrile glavnih imen, ki bodo nastopala, prav tako so v zraku še morebitna povezovanja.

"Upam si trditi, da je napoved zelo zgrešena"

Napoved Politica Foto: Politico Pri Politicu, evropski izdaji spletne strani, specializirane za politike v EU, so objavili projekcijo volitev, po kateri naj bi SDS dobila tri sedeže, SD in LMŠ dva, Levica pa enega.

"Upam si trditi, da je napoved zelo zgrešena, ker izhaja iz trenutnih rezultatov, koga bi volili prihodnje leto, in nima nobene zveze z evropskimi volitvami, kjer je povsem drugačna dinamika," je prepričan politični analitik Andraž Zorko iz Valicona.

Niso pomembne stranke, ampak kandidati

Po njegovih besedah je v nasprotju s parlamentarnimi volitvami na evropskih veliko bolj pomembna oseba oziroma ime kot pa stranka.

"Na evropskih volitvah je veliko bolj odločilno to, kdo je vodilni kandidat na listi. To je lahko tako usodno, da je lahko samo zaradi tega izvoljen, pa čeprav nastopi s povsem neznano stranko. Tak primer je bil na zadnjih volitvah Igor Šoltes," poudarja Zorko.

Na zadnjih volitvah leta 2014 je SDS, sicer tudi relativna zmagovalka zadnjih parlamentarnih volitev, dobila tri sedeže, sodelovanje med NSi in SLS je prineslo dva, po enega pa so dobile SD, DeSUS in lista Igorja Šoltesa Verjamem!. Ta po mnenju Zorka na letošnjih volitvah nima možnosti.

"Evropski poslanci so ravno zato, ker so odmaknjeni od domačega dogajanja, tudi bolj priljubljeni," meni politični analitik Andraž Zorko iz Valicona. Foto: Ana Kovač

Povezovanje lahko prinese tudi mir v koaliciji

Čeprav sta na zadnjih volitvah nastopili skupaj, tokrat verjetno ne bo povezovanja med strankama SLS in NSi, medtem ko je veliko večja verjetnost povezovanja med strankami, ki so v družini ALDE (zavezništvo evropskih liberalcev in demokratov) – LMŠ, SMC in SAB.

"Če bodo nastopile skupaj, se bodo izognile medsebojnemu napadanju v javnosti in morebitnim trenjem znotraj koalicije," o morebitnem sodelovanju treh strank, ki so skupaj tudi v domači koaliciji, pravi Zorko.

SD s preverjeno kandidatko, NSi v boj pošilja nekdanjo predsednico

Od razkritih kandidatov se bo na listi SD za svoj tretji mandat potegovala Tanja Fajon, močna kandidata pa imajo z Ljudmilo Novak, že nekdanjo evropsko poslanko, in Lojzetom Peterletom tudi v NSi. Drugi imen še niso razkrili.

Ljudmila Novak je v Evropskem parlamentu že sedela med letoma 2004 in 2009. Foto: STA "Mislim, da je Ljudmila Novak kandidatka, s katero simpatizira veliko ljudi, ki so bili razočarani, ko so jo zamenjali na vrhu stranke," meni Zorko. Na zadnjih evropskih volitvah je NSi nastopila skupaj z SLS, v Evropski parlament pa sta prišla Lojze Peterle in Franc Bogovič.

"Še preden poznamo celotno garnituro, ki bo nastopila na volitvah, si upam napovedati dva sedeža za SDS, enega za Levico in enega za SD, za preostale štiri pa boj. Mislim, da se bo levosredinski blok aktiviral, ker se zavedajo, da so malo šibkejši, predvsem na evropskih volitvah, ki jih vedno izgubljajo. Pričakujem napeto tekmo za mandate," še pred znanimi postavami za majske evropske volitve meni Zorko.

Evropski parlament se bo po brexitu s 751 sedežev zmanjšal na 705 sedežev. Foto: Reuters

Po lokalnih bo tudi na evropskih volitvah zrasla udeležba

Evropske volitve, kjer bo v novem mandatu zaradi izstopa Velike Britanije namesto 751 le še 705 sedežev, imajo običajno nižjo volilno udeležbo kot preostale volitve. Vendar pa se je na zadnjih lokalnih volitvah ob koncu lanskega leta trend obrnil.

"Padec volilne udeležbe smo pripisovali mladim, zdaj starim od 25 do 35 let, ki so rojeni proti koncu Jugoslavije. Na prejšnjih volitvah so bili to najmlajši, zdaj pa prihajajo še mlajši, ki znova normalno volijo, zato bi se morala volilna udeležba stabilizirati oziroma celo nekoliko povečati," je prepričan Zorko.

Po njegovem mnenju je za dvig volilne udeležbe na lokalnih volitvah poskrbel fenomen Marjan Šarec, v primeru Kopra (o županu je odločilo 12 glasov) pa je dejansko štel vsak glas: "Kaj pa če so volivci spoznali, da je županska funkcija veliko bolj pomembna, kot so mislili do zdaj? Kdo drug pa je danes predsednik vlade, če ne ravno nekdanji župan Kamnika, mesteca, ki je sicer deveta največja občina v Sloveniji."

Evropske volitve Volilna udeležba v % 2004 28,35 2009 28,37 2014 24,55

Na zadnjih evropskih volitvah leta 2014 so bili v Evropski parlament izvoljeni Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SDS), Patricija Šulin (SDS), Lojze Peterle (NSi in SLS), Franc Bogovič (NSi in SLS), Igor Šoltes (Verjemem! Lista dr. Igorja Šoltesa), Tanja Fajon (SD) in Ivo Vajgl (DeSUS).