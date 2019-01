Na evropske volitve znova tudi Novakova in Peterle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo NSi je na neformalnem posvetu razpravljalo o nadaljnjem delu stranke ter o pripravah na evropske volitve. O kandidatnem seznamu bo v prihodnjih tednih dokončno odločil izvršilni odbor, že zdaj pa je znano, da bosta znova na njej tudi Ljudmila Novak in Lojze Peterle. Med evidentiranimi kandidati je še nekaj drugih uglednih imen, so navedli v NSi.

Kot kaže po dvodnevnem posvetu NSi v Dolenjskih Toplicah, se bo stranka na majske volitve za evropski parlament podala s samostojno listo. Dobili so sicer pobudo SLS za skupen nastop na volitvah, o čemer bodo v kratkem formalno odločali organi stranke. Vendar glede na evidentirana imena, ki bi nastopila za NSi, nad skupno listo ni čutiti navdušenja, je mogoče slišati iz stranke.

O kandidatni listi in vrstnem redu kandidatov bo izvršilni odbor odločal v prihodnjih tednih. Poleg nekdanje predsednice stranke Novakove ter dolgoletnega evropskega poslanca Peterleta so po njihovih navedbah med evidentiranimi kandidati za listo tudi nekatera zelo ugledna imena z bogatimi izkušnjami v domačem in evropskem družbenopolitičnem prostoru. Več o tem pa v NSi še niso razkrili.

Ta teden o kandidatih za evropske poslance tudi druge stranke

O pripravah na evropske volitve bodo v prihodnjih dneh razpravljale tudi nekatere druge stranke. V torek bo med drugim o tem spregovorilo predsedstvo SD, v četrtek pa tudi izvršilni odbor največje vladne stranke LMŠ. Zadnja bi lahko na evropskih volitvah oblikovala skupno listo s SMC in SAB. A te stranke, ki pripadajo evropskim liberalcem, termina za srečanje, na katerem bi se dogovorile za morebitno skupno listo, še niso določile.