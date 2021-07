Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1.650 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 106 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 6,4 odstotka in je višji kot dan pred tem, ko je znašal 3,7 odstotka. Hospitaliziranih je 28 oseb, od tega sedem na intenzivni negi.