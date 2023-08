Najboljši SOSed zbira pomoč za prizadete v poplavah

Oglasno sporočilo

Foto: Mercator

Moč vode je za vedno spremenila naše soseske. A naše povezanosti in solidarnosti ne bo odnesla nikoli. Zato skupaj z vami zbiramo pomoč za prizadete v poplavah.

Mercator podarja deset odstotkov od prodaje izbranih izdelkov

Svojo pomoč lahko prispevate vsak dan, tudi s svojimi nakupi. Na policah poiščite posebej označene izdelke, Mercator pa bo deset odstotkov od prodaje označenih izdelkov skupaj s partnerskimi dobavitelji daroval v humanitarne namene.

Zbiranje pomoči v trgovinah V skoraj 300 prodajalnah smo namestili košare za zbiranje humanitarne pomoči. Najbolj potrebujemo: zapakirano hrano, ki ne potrebuje hlajenja,

higienske pripomočke,

čistilna sredstva,

krtače in krpe za čiščenje,

posteljnino,

brisače,

papirnate brisače,

damske vložke,

otroške plenice. Darovane izdelke bodo prizadetim v poplavah razdelili prostovoljci Slovenske karitas.

Donacija vode

Močno prizadetim območjem Slovenije, ki so ostala brez pitne vode, je Mercator skupaj z Jamnico doniral kar 45.360 litrov vode za najbolj ogrožene prebivalce, pa tudi za gasilce in člane civilne zaščite, ki se z izjemnimi napori borijo s posledicami neurja.

Pomoč zaposlenim

Sodelavkam in sodelavcem, ki so jih prizadele poplave, zaposleni v Mercatorju pomagajo s solidarno pomočjo. Mercator pa bo znesek, ki ga bodo zbrali zaposleni, podvojil in ga namenil Humanitarni fundaciji Mercator.

Zahvala zaposlenim Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so se izjemno potrudili, da skoraj vse naše trgovine že normalno obratujejo in omogočajo pravočasno oskrbno z vsem potrebnim.

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR.