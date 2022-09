"Želim si postati župan, ki bo združeval in bo do vsakogar korekten, pošten in spoštljiv. Župan, ki bo skupaj z vami po štirih letih še ponosnejši na Izolo," je Vasilij Žbogar zapisal v nagovoru volivcem, ki ga je posredoval medijem. Dodal je še, da ima Izolo res rad, njeno ime je s ponosom večkrat ponesel v svet in to počne še danes.

"Čutim, da lahko za Izolo naredim še veliko, zato vse občane vabim v nov projekt Vasilij Žbogar za župana. Skupaj bomo delali za dobro našega domačega mesta. Delitve na 'naše in vaše' niso moja pot, izključevanje mi je bilo vedno tuje, saj spoštujem vse in vsakogar. Znam usklajevati različne poglede in interese, znam poiskati pot, ki je dobra za vse, ne le za posameznike," je še povabil ljudi, da se mu pridružijo.

Žbogar že prisoten v lokalni politiki

Desetletje in pol je bil v vrhu svetovnega jadranja, še vedno je vpet tako v delo trenerja kot vodje kluba, prav tako tudi tekmuje, med drugim je kapetan slovenske posadke Krpani, ki se bo konec leta merila na svetovnem pokalu SSL.

Žbogar je prvi, ki je uradno potrdil, da se podaja v župansko tekmo, med tistimi, ki tudi razmišljajo o tem koraku, pa je po navedbah Primorske novic tudi dosedanji župan Danilo Markočič. Žbogar je sicer že prisoten v lokalni politiki, pred štirimi leti je bil na listi Ponosni na Izolo izvoljen za člana občinskega sveta, ta lista pa je večinoma sodelovala v županovi koaliciji.