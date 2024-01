Nadaljevanje sojenja enemu najbolj iskanih Slovencev

Kriminalisti so ob prisotnosti uslužbencev Fursa in špediterja opravili podrobnejši pregled in ugotovili, da je bilo vreč s heroinom 25, skupna teža prepovedane droge pa 306 kilogramov.

Kriminalisti so ob prisotnosti uslužbencev Fursa in špediterja opravili podrobnejši pregled in ugotovili, da je bilo vreč s heroinom 25, skupna teža prepovedane droge pa 306 kilogramov. Foto: Reuters

Na Okrožnem sodišču v Kopru se je danes za kratek čas nadaljevalo sojenje Enisu Kočanu in trem nenavzočim soobtožencem. Ker je v zapisniku o ogledu kontejnerja s 306 kilogrami heroina v koprskem pristanišču omenjen takrat dežurni preiskovalni sodnik in zdaj predsednik senata Matevž Gros, je obramba predlagala njegovo izločitev iz postopka.

Ko so 27. aprila 2018 uslužbenci Fursa v zabojniku odkrili sumljivo vsebino, so o tem obvestili kriminaliste. Ti so se odločili za ogled vsebine. O tem so obvestili preiskovalnega sodnika Grosa, ki pa na ogled ni prišel.

Kočanov zagovornik Franc Rojko je ocenil, da je to zadosten razlog za izločitev predsednika sodnega senata iz glavne obravnave. Skliceval se je na določbo 39. člena zakona o kazenskem postopku, ki pravi, da sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če je v isti zadevi opravljal preiskovalna dejanja.

Okrožna državna tožilka Vesna Medica je ugovarjala, da to, da je bil sodnik o preiskavi obveščen, še ne pomeni, da je opravljal preiskovalna dejanja.

Enis Kočan je bil nekaj časa na seznamu najbolj iskanih ubežnikov. Foto: Policija

Predsednik senata Gros je dejal, da se zaradi časovne oddaljenosti ne spominja natančno, katere informacije je takrat dobil. Obravnavo je najprej prekinil za dve uri, da bi si senat ogledal zapisnike takratnega dežurstva in odločil o predlogu za izločitev. Po prekinitvi pa je Gros povedal le še, da bo o zadevi odločila predsednica sodišča in da se bo, če njega ne bodo izločili, glavna obravnava nadaljevala 27. februarja, ko namerava povabiti tudi ključne priče.

Danes so sicer začeli z branjem listinskih dokazov. Pregledali so dokumente o prevozu zabojnika, ki je 25. aprila 2018 prispel iz iranskega pristanišča Bandar Abbas preko Istanbula v Koper. V njem naj bi bilo 20 ton lepila za keramične ploščice, ki ga je naročilo podjetje Sarai iz Škofljice.

Seznanili so se tudi z dokumenti Fursa o tem, kako so se odločili preiskavo zabojnika in v njem odkrili, da nekatere plastične vreče po teži niso enake preostalim. Vreče lepila so imele po 25 kilogramov, tiste s sumljivo vsebino pa po 12 kilogramov. Cariniki so eno teh vreč odprli in v njej odkrili rjavo prašnato snov. Opravili so test za prepovedane droge, ki je bil pozitiven na heroin. Zato so poklicali kriminaliste.

Kriminalisti so ob prisotnosti uslužbencev Fursa in špediterja opravili podrobnejši pregled in ugotovili, da je bilo vreč s heroinom 25, skupna teža prepovedane droge pa 306 kilogramov. Te vreče so zaplenili, nato pa so kontejner spet zaprli s plombo. Na tej točki so branje listin končali zaradi že omenjenega obvestila preiskovalnemu sodniku.

Kaznivih dejanj prepovedane proizvodnje ali prometa s prepovedanimi drogami ter sodelovanja v hudodelski združbi so obtoženi Kočan, Aris Alibašić, Gregor Setnikar in Aleksander Vettorazzi. Obravnav se udeležuje le prvi, dva sta dala soglasje za sojenje v nenavzočnosti, medtem ko o naročniku tovora, državljanu Slovenije in Sirije Vettorazziju, sodišče nima nobenih informacij, odkar so ga pred dvema letoma morali izpustiti iz pripora.