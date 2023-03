Nacionalni klicni center: seznami o prostih zdravnikih niso posodobljeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema je začel delovati v sredo. Na telefonski številki 080 18 01 je dostopen ob delavnikih med 9. in 16. uro. Klicni center je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Prva dva dni so operaterji klicnega centra za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema sprejeli 890 klicev, več kot 70 odstotkov ljudi je iskalo pomoč pri izbiri osebnega zdravnika. Pri tem se je izkazalo, da podatki ZZZS o razpoložljivosti zdravnikov niso posodobljeni, zato se pojavljajo napačne usmeritve, so sporočili z ministrstva za zdravje.

To, da javno objavljeni podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso posodobljeni in zato operaterji v klicnem centru posameznike občasno usmerijo tudi k zdravnikom, ki ne opredeljujejo novih pacientov, po navedbah ministrstva še dodatno potrjuje, da je slovensko zdravstvo prepotrebno strukturnih sprememb ter v prvem koraku digitalizacije in strukturne prenove ZZZS.

Na ministrstvu so kljub omenjenim težavam s podatki prepričani, da je bila vzpostavitev klicnega centra smotrna in nujna poteza, saj ta ljudem omogoča poenoteno in usklajeno vodenje skozi sistem, v katerem je bil doslej pacient prepuščen sam sebi.

"Še bolj je očitno, da nekateri ne opravljajo svojega dela"

Z anomalijami, ki prihajajo na plano, je zdaj še bolj očitno, da nekateri deležniki v sistemu ne opravljajo svojega dela oziroma ga ne opravljajo v korist pacientov, so pri ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

"Obžalujemo, da ZZZS ni prepoznal potreb svojih zavarovancev že bistveno prej in področja uredil v prid hitremu postopku izbire osebnega zdravnika pri osebah, ki so iz različnih razlogov bile in so še brez njega," so poudarili.

Ob tem so dodali, da se nadejajo, da je vodstvo ZZZS slišalo poziv predstavnice zastopnikov pacientovih pravic, "ki jih je na Komisiji DZ za človekove pravice in enake možnosti pozvala, da izboljšajo obvestila in informacije, ki jih zavarovanci prejmejo od ZZZS ob izgubi osebnega zdravnika".

Na ZZZS so STA pojasnili, da poimenski seznam družinskih zdravnikov na svoji spletni strani, ki vsebuje tudi podatek o tem, ali zdravnik še opredeljuje paciente, posodabljajo vsakih 10 dni. Seznam posodabljajo na podlagi podatkov, ki jim jih sporočijo zdravstveni domovi in drugi izvajalci, kar pomeni, da so zanje odgovorni izvajalci.

Ob tem so pojasnili, da objavljeni podatki ne vsebujejo tudi informacij o daljši bolniški odsotnosti zdravnikov, prav tako ne o porodniški odsotnosti, vendar pa so izvajalci za take primere dolžni urediti nadomeščanje.

Poziv k čimprejšnjemu ažuriranju podatkov

Ministrstvo se bo nocoj sicer seznanilo s podrobnejšo analizo dela klicnega centra, na podlagi katere se bo delo v klicnem centru optimiziralo.

Analizo bodo v začetku prihodnjega tedna poslali ZZZS in jih pozvali, da nemudoma ažurirajo podatke ter aktivno, hitro in pregledno pristopijo k urejanju podatkov o prostih osebnih zdravnikih, z namenom, da bodo uporabnikom lahko posredovali verodostojne podatke.

So pa na ministrstvu z odzivom na klicni center zelo zadovoljni: "Veseli nas, da smo poleg vseh interventnih ukrepov, ki smo jih sprejeli, da bi ljudem omogočili čim hitrejši dostop do primarne ravni, ljudem omogočili tudi takojšnji dostop do sogovornika, ki jim pomaga pri iskanju informacij, ki jih nujno potrebujejo."