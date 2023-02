Ljubljansko zdravstvo razpada, mestni svet pa ji odobri nagrado #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub temu, da so v zadnjem obdobju mnogi prebivalci Ljubljane ostali brez osebnega zdravnika, je ljubljanski mestni svet dal soglasje k izplačilu nagrade za delovno uspešnost direktorici Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Antoniji Poplas Susič za 2021, poroča 24ur.com. Prejela bo 993,81 evrov. Pred začetkom seje je pred mestno hišo potekal protest.

Ljubljanski mestni svet je danes odločal o podaji soglasja k izplačilom nagrad za delovno uspešnost delu vodstva Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana za 2021. V ljubljanski opoziciji so izplačilu nasprotovali. V Levici so predlagali umik točke z dnevnega reda seje, Glas za otroke in družine pa je pred sejo priprav protest, Pirati pa protestno čajanko.

Svetnikom Levice v ljubljanskem mestnem svetu se zdi izplačilo nagrad zaradi prebivalcev Ljubljane, ki so ostali brez osebnega zdravnika, skrajno neprimerno. Zato so predlagali, da se ta točka umakne z dnevnega reda današnje seje. Njihov predlog bo ljubljanski župan Zoran Janković sicer dal na glasovanje, a bodo, kot je napovedal, njegovi svetniki glasovali proti.

Po mnenju Piratske stranke je nagrada za uspešnost "prikaz popolne absurdnosti situacije". Zato so pred mestno hišo pripravili protestno akcijo, ki so jo poimenovali Protestna čajanka proti uničevanju ljubljanskega zdravstva. V okviru akcije so zbirali zgodbe o izkušnjah občanov z delovanjem ZD v Ljubljani, nato pa jih nameravajo predstaviti na seji mestnega sveta.

Glede na sklep, ki so ga obravnavali ljubljanski mestni svetniki, bo direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič za leto 2021 dobila nagrado v višini 993,81 evra bruto, ob tem pa 116,17 evra bruto nagrade za delovno uspešnost za mesto namestnice direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti od januarja do aprila 2021. Foto: Ana Kovač

Jankoviću očitajo diktaturo

Razmere v ZD Ljubljana in podelitev nagrade njegovi direktorici kot enega od razlogov za protest navajajo tudi v stranki Glas za otroke in družine. A protest pred mestno hišo je bil usmerjen širše proti politiki župana Jankovića oz., kot so zapisali, njegovi "diktatorski vladavini". Poleg ogrožanja zdravja mu očitajo ogrožanje demokracije, pa tudi pitne vode z izgradnjo kanalizacijskega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika.

Dodatek za redno delovno uspešnost bosta po predlogu prejela tudi strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in nekdanji direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšek.