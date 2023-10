Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki preverili pripravljenost za primer letalske nesreče

Vajo Letalo 2023 so si med drugim ogledali predstavniki posavskih občin, vodstva posavskih zdravstvenih ustanov in predstavniki strokovne javnosti različnih delovnih področij zaščite, reševanja in pomoči ter letalstva.

Vajo Letalo 2023 so si med drugim ogledali predstavniki posavskih občin, vodstva posavskih zdravstvenih ustanov in predstavniki strokovne javnosti različnih delovnih področij zaščite, reševanja in pomoči ter letalstva. Foto: Klemen Korenjak

Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki so danes izvedli gasilsko-reševalno vajo Letalo 2023. Na tej vsakoletni vaji so se posavske gasilske in medicinske ekipe urile v postopkih reševanja v primeru letalske nesreče. V njenem okviru so pripravili še vajo reševanja v primeru težje prometne nesreče. Predstavili so še nova letališka gasilska vozila.

Po besedah vodje vaje, poveljnika 107. letalske baze Janeza Kraševca, so vajo namenili vzdrževanju ravni usposobljenosti ter preverjanju in poenotenju postopkov gašenja in reševanja gasilskih ter medicinskih ekip na domicilnem območju letališča Cerklje ob Krki.

Šlo je sicer za prikazni del petdnevne gasilsko-reševalne vaje. Njegov scenarij je predvideval zasilen pristanek vojaškega transportnega letala zaradi nedelovanja krmilnega sistema in težav pri spuščanju koles.

Poškodovano podvozje letala

Posadka je med pristajanjem ugotovila, da ima letalo poškodovano pristajalno podvozje, zaradi česar je to zdrsnilo s pristajalne steze in zagorelo. Ob tem se je začela reševalna akcija 20 potnikov in petih članov posadke. Nekaj jih je umrlo zaradi poškodb. Načrt vaje je predvideval tudi prometno nesrečo osebnega in intervencijskega vozila na letališču, je pojasnil vodja vaje.

Predstavili so postopke gašenja, reševanja, triaže, oskrbe in evakuacije ponesrečencev, njihov prevoz na zdravljenje z reševalnimi vozili in s helikopterjem, opremljenim z medicinskim modulom.

Na vaji so javnosti predstavili nova letališka vozila

Vajo je s sodelovanjem Zdravstvenega doma Brežice pripravil 15. polk vojaškega letalstva. Na njej so sodelovali letališke službe, vojaška zdravstvena enota, vojaška in civilna policija, Regijski center za obveščanje Brežice, brežiška enota Rdečega križa, Poklicna gasilska enota Krško, okoliška prostovoljna gasilska društva, Strokovno izobraževalni center Brežice z dijaki zdravstvene nege in službe nujne medicinske pomoči iz Brežic, Krškega in Sevnice. Skupaj približno 315 udeležencev. Od teh 190 iz civilnega okolja.

Na vaji so tudi javnosti predstavili nova letališka vozila: gasilsko poveljniško vozilo VW Transporter, glavno gasilsko-reševalno vozilo 6 x 6 Rosenbauer Panther in gasilsko vozilo s cisterno Rosenbauer Buffalo. Navedena vozila so prvič sodelovala na kakšni vaji, na cerkljanskem letališču pa so jih dobili zadnje leto, je še povedal Kraševec.

