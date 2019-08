Na Veliki planini po stopinjah pastirjev

"Pred štirimi leti se je porodila ideja o povezavi, pod katero se bodo lahko predstavljali in promovirali vsi deležniki na planini," je na predstavitvi dejal Slapar in pojasnil, da je zasnovo za postavitev učne poti leta 2015 pripravilo 11 študentov z ljubljanske filozofske, ekonomske in pravne fakultete z njihovimi mentorji, so sporočili iz kamniškega zavoda za turizem, šport in kulturo.

"Njim gre velika zahvala, da so pripravili idejo poti, s poudarkom na povezovanju deležnikov in razvoju edinstvenih turističnih programov. Prvi konkretni rezultat njihove ideje je danes predstavljeni projekt Po stopinjah pastirjev, s katerim obiskovalce na interaktiven način spodbujamo k odkrivanju Velike planine in jim obenem olajšamo spoznavanje njenih skritih kotičkov in zanimivosti," je dejal. Zahvalil se je sodelujočim pri projektu, tistim, ki bodo hodili po poteh pastirjev, pa zaželel nepozabno doživetje.

Enajst tabel opisuje značilnosti Velike planine

Foto: Žiga Zupan/Sportida Vsaka od enajstih učnih tabel opisuje eno značilnost Velike planine, in sicer so poimenovane Na vrhu, Pastirjev dan, Arhitektura, Vrtača velikanka, Prisluhni, Kamnita vrata, Rastje, Živali, Pripovedna bitja, Nebeškanje in Vetrnici. Poleg tega so osnovne informativne table o sami učni poti postavljene na različne vstopne točke: spodnja in zgornja postaja nihalke, zgornja postaja sedežnice, Sveti Primož nad Kamnikom in Podvolovljek.

Obiskovalci lahko obisk učne poti prilagajajo svojim potrebam in času, ki ga imajo na razpolago. Besedila za table je pripravil poznavalec Velike planine Borut Peršolja.

Ocenjena vrednost projekta je 56.340 evrov, natančna vrednost pa bo znana ob zaključku projekta. Projekt sofinancirata EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in država v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020.