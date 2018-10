Na ulici sredi Pirana našli kobro

"Ko sem prišel, je bila kača že ujeta v škatlo, jaz sem jo samo prestavil v svojo embalažo in jo odnesel. Kača je že nastanjena pri dveh strokovnjakih za plazilce. Je na varnem in ustrezno oskrbljena. Če se bo našel lastnik, jo lahko dobi nazaj," nam je povedal Griša Planinc, član Herpetološkega društva, ki upravlja Kačofon.

Po njegovih besedah gre za rdečo pljuvajočo kobro, ki spada med manjše vrste. Zraste lahko do metra in pol. Brani se s pljuvanjem strupa, ki ga usmeri v oči, pri tem pa lahko povzroči tudi slepoto. "Težava bi bila tudi, če bi strup zašel v usta. Če na koži ni ran, načeloma nima posebnega učinka," je še izpostavil.

Kača, ki so jo v škatlo ujele domačinke, je bila dolga okoli 20 centimetrov.

Po besedah policije je bila v času najdbe mlade kače v sosednji stavbi razstava strupenih kač sveta. Policisti so obvestili dežurno veterinarsko inšpektorico in okrožno državno tožilko, zadevo pa obravnavajo kot kršitev zakona o zaščiti živali, in sicer kot nezavarovanje nevarne živali.