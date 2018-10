Topel val nad Evropo: temperature do 30 stopinj Celzija

Kljub začetku hladne jeseni je Evropa stopila v toplo in suho obdobje, ki bo vztrajalo vse do prihodnjega tedna. Strokovnjaki opozarjajo, da ohladitev ni na vidiku, v Sloveniji se bodo temperature povzpele do 24 stopinj Celzija, jug Evrope jih bo izmeril 30. Izostale ne bodo niti skandinavske države, saj bo tudi tam topleje za kar 15 stopinj Celzija od tamkajšnjega povprečja.

Danes bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno, je trenutno vremensko sliko komentirala Veronika Hladnik z agencije za okolje (Arso).

Čez dan se bodo še pojavljale krajevne padavine, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Toplo po vsej državi, najtopleje na Obali

Od jutri se bo toplo in sončno vreme nadaljevalo do konca tedna. Ob jutrih bo oblačnost še vedno prisotna, popoldne pa se bo trgala. Pred nami so dnevi s suhim in jasnim vremenom, je pojasnila Hladnikova z Arsa.

Najnižje jutranje temperature se bodo gibale do 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa do 24 stopinj Celzija. Najtopleje bo ob morju, kjer bo pihala šibka burja. Jasnina se bo zadrževala tudi v gorah.

V nadaljevanju tedna se največ sončnega vremena obeta na Primorskem. Hladnikova z Arsa opozarja, da smo v obdobju nekoliko višjih temperatur, kot smo jih vajeni za jesenski čas. Ohladitev za zdaj ni na vidiku, je še pojasnila.

Pretoplo po vsej Evropi, izostala ne bo niti Skandinavija

Zelo toplo vreme se ne bo zadrževalo le pri nas, temveč naj bi visoke temperature v tem tednu zajele tudi večji del Skandinavije, vse do Grenlandije, navaja vremenski portal Severe Weather Europe.

Temperature bodo višje od običajnih za to obdobje, saj bodo narasle tudi za deset stopinj Celzija. V osrednji Evropi se bodo povzpele do 20, v Franciji in Španiji do 30 stopinj Celzija.

Temperature bodo po Evropi višje, kot je to običajno za jesensko obdobje. Foto: Severe Weather Europe

Topleje bo tudi v skandinavskih državah, temperature bodo višje za kar 15 stopinj Celzija glede na tamkajšnje povprečje.