Na Trgu republike zaplapolalo vseh 29 zastav #video

Na robu Trga republike ob Šubičevi ulici je Mestna občina Ljubljana postavila drogove, na katerih so danes izobesili zastave članic EU. Kot je pojasnil župan Zoran Janković, so se za to odločili sami, vlada in država jih v pripravo predsedovanja Slovenije Svetu EU nista vključili.

MOL je za postavitev drogov pridobila tudi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki pa je postavitev dovolil samo za čas predsedovanja Svetu EU. Po koncu predsedovanja bodo drogove morali odstraniti. Dan pred 1. majem je tako na Trgu republike zaplapolalo vseh 29 zastav.

Po besedah župana Zorana Jankovića na ta način želijo izraziti pripadnost EU, počastiti prijatelje in jim izraziti iskreno dobrodošlico.

Postavili so 29 drogov. Na začetku stojita slovenska zastava in zastava EU, nato si sledijo zastave držav članic po abecedi in na koncu še zastava prestolnice. Foto: Ana Kovač

Burni odzivi na izbiro lokacije

Lokacijo za postavitev drogov za zastave je skupaj s strokovno skupino izbral ljubljanski podžupan Janez Koželj. Po mnenju nekaterih so z izbrano lokacijo uničili Trg republike. Po Koželjevih besedah so razmišljali tudi o drugih možnosti, na primer da bi zastave obesili na drogove, ki so že na robovih trga, a so ugotovili, da tam ne bi bile tako vidne in prepoznane. Presodili so tudi, da ne spadajo na drogove, ki se uporabljajo za komercialno oglaševanje.

Na severnem robu trga, kamor so jih postavili, je tudi največ tehničnih možnosti, da ne predrejo izolacije, in nekako se zdi, da je to tista stran trga, ki se izteka v prostor, ki ni homogen, je še navedel Koželj. Dodal je, da so ugotavljali tudi, koliko dejansko zastirajo pogled na parlament. Po njihovi presoji ga ne, postavitev pa se celo malo ujema z mrežo portala na vhodu v parlament.

Po Jankovićevih besedah je podžupan Koželj doživel kar nekaj neupravičenih napadov: "Odločitev je bila skupinska, tehtna in strokovna. Takšna postavitev je edina mogoča, saj le tako lahko pokažemo spoštljiv odnos do vseh držav."