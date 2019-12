Na Štajerskem našli odsekano konjsko glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Društvo za zaščito konj je objavilo fotografije odsekane konjske glave, najdene na območju Rač v okolici Maribora. Kot so zapisali na svoji strani na Facebooku, so zadevo prijavili na upravo za zaščito in reševanje.