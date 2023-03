Na štajerki trčila tri vozila, eno pristalo na zaščitni ograji #foto

Nekaj minut čez 6.30 se je na štajerski avtocesti med predoroma Jasovnik in Ločica proti Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena osebno, kombinirano in tovorno vozilo. Po trku je eno vozilo pristalo na zaščitni ograji. V nesreči se je en človek poškodoval. Zaradi nesreče je bil na tistem odseku avtoceste nekaj časa močno oviran promet.

En človek se je v nesreči poškodoval, dlje časa pa je bil na tistem odseku avtoceste močno oviran promet, poroča Domžalec.

Foto: Domžalec.si

Gasilci poklicne gasilske enote CZR Domžale so skupaj z gasilci PGE Celje in ACB Vransko zavarovali kraj prometne nesreče, pomagali lažje poškodovanemu človeku do prihoda reševalcev NMP Celje, odklopili akumulatorje na vozilih in očistili cestišče razlitih motornih tekočin, je po nesreči povedal vodja II. izmene poklicne gasilske enote CZR Domžale Robert Koščak.

Foto: Domžalec.si