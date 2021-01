Na STA ne vedo, kdo je ovadil policiste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes smo po slovenski tiskovni agenciji (STA) objavili vest , da so "Petkovi protestniki kazensko ovadili deset policistov". Ker petkovi protestniki niso ustanova ali pravna oseba, smo na STA preverili, kdo je v resnici vložil kazenske ovadbe proti policistom in o tem obvestil tiskovno agencijo.

Odgovorili so nam tako: "V času priprave novice STA s podatki o imenih tistih, ki so vložili pritožbo, ni razpolagala. Dogodka namreč novinarsko ni spremljala v živo, pri pripravi vesti se je opirala na sporočilo, ki tega podatka ne vsebuje."

Po informaciji, ki so jo objavili v svojem poročilu na svoji spletni strani, so poročali po sporočilu za javnost protestnikov, ki pa jih v poročilu tudi niso identificirali. Gre torej, tako se zdi, za objavljanje anonimnih pisanj o ravnanju anonimnežev. Protestniki, če pošljejo sporočilo, niso pravna ali fizična oseba. Protesti niso prijavljeni in tudi nimajo organizatorjev, ki bi lahko zastopali protestnike.

Takšno ravnanje tiskovne agencije, ko prikrijejo vir informacij in dejanske osebe, ki so vpletene, ni v skladu s kodeksom novinarske etike, ki pravi: "Novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije."

Trditev, da so nekaj sporočili protestniki, ni navajanje vira informacije. Verodostojnosti takšnih informacij ni mogoče ovrednotiti. Razlog, zakaj so imena oseb zamolčali, ni jasen. To je po kodeksu novinarske etike dopustno le v izjemnih primerih. Kodeks izjemo dopušča le tako:

"Novinar se z virom informacij, ki ga sicer lahko identificira, lahko dogovori za zagotavljanje anonimnosti. Takšen vir lahko uporabi le, če informacij ni mogel pridobiti na drug način, objava pa je v javnem interesu. Novinar je dolžan spoštovati dogovor o anonimnosti vira."

Pritožbo so po poročanju STA ti neznanci vložili zoper delovanje policistov na Trgu republike na božični dan, kjer so jih legitimirali in jim dejali, da sledijo plačilni nalogi za prekršek.

So pa na STA razkrili, da neznancem pri pravnih sporih proti policiji pomagajo Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.