Na srednje šole doslej sprejetih 22.497 bodočih dijakov

Za naslednje šolsko leto 2024/2025 je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 26.157 prostih mest.

Do začetka prvega kroga izbirnega postopka se je na razpisana mesta skupaj prijavilo 23.254 kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 762 kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 4.919, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9.879 kandidatov in v gimnazijskih programih 7.694 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.945 kandidatov, za strokovne gimnazije pa 1.749 kandidatov, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Na programih z omejitvijo vpisa je bilo 17. junija, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 8.397 kandidatov na 6.752 vpisnih mest za prvi krog in 653 mest za drugi krog ter 14.857 kandidatov na programih, kjer ni bilo omejitve vpisa, na 19.107 vpisnih mest.

Do 21. junija vpisanih skoraj 21 tisoč kandidatov

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija vpisalo skupaj 20.998 kandidatov, od tega 6.783 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1.614 kandidatom, prijavljenim na šole z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo. Za drugi krog izbirnega postopka je bilo prostih še 653 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 4.250 mest na drugih programih.

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1.398 kandidatov. Od tega je bilo na prvo želeno šolo sprejetih 618 kandidatov. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 70 kandidatom.

Do danes je bilo torej na srednje šole sprejetih 22.497 bodočih dijakov, in sicer 669 v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 4.514 v programe srednjega poklicnega izobraževanja, 9.684 v programe srednjega strokovnega izobraževanja ter 7.630 v gimnazijske programe.

Na šole s prostimi mesti se lahko kandidati vpišejo do 30. avgusta

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes na spletni strani objavilo število še prostih mest za vpis v prvi letnik posameznih srednješolskih programov. Skupno sta na voljo še 2.802 prosti mesti, in sicer 141 mest v okviru programov nižjega poklicnega izobraževanja, 1.373 v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja, 810 mest v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja, 478 pa v okviru programov gimnazijskega izobraževanja.

Na Gorenjskem je na voljo skupno 110 prostih mest, v goriški regiji 200, v jugovzhodni 478, 151 na Koroškem, 28 v obalno-kraški regiji, 307 v osrednjeslovenski, 671 v podravski regiji, 348 v Pomurju, 114 v Posavju, 305 v savinjski regiji, 86 v zasavski in štiri prosta mesta v primorsko-notranjski regiji.

Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta, do 30. avgusta.