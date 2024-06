Skoraj vsak deseti učitelj v Sloveniji je star 60 let ali več

V Sloveniji so v šolskem oz. študijskem letu 2023/24 v vrtcih zabeležili 13.494 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 22.074, v srednjih šolah 7.605 ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.993. Glede na predhodno šolsko leto je bilo osnovnošolskih učiteljev za 1,2 odstotka več, srednješolskih pa za 3,9 odstotka več.