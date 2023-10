Na sredinem protestnem shodu pred vlado pričakujejo 1.500 ljudi

Na protestnem shodu, ki ga Sviz v sredo pripravlja pred poslopjem vlade, se bo zbralo okrog 1.500 ljudi. Šole, vrtci in vse druge ustanove na področju kulture, znanosti in visokega šolstva bodo delovali kot običajno. Po besedah glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja je shod treba razumeti "kot zadnje opozorilo pred konfliktom".

Predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Marjana Kolar je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da se bodo shoda udeležili predstavniki zavodov, kjer ima Sviz svoje člane, jedro shoda pa bodo sindikalne zaupnice in zaupniki Sviza.

Kot je pojasnila, želijo z "zavestno omejitvijo udeležbe zagotoviti vrtcem, šolam, dijaškim domovom, fakultetam, raziskovalnim inštitutom, muzejem, arhivom, galerijam, gledališčem, Slovenski filharmoniji in Operi, da bodo tudi v času protesta delovni procesi potekali nemoteno".

Hkrati pa želijo z dovolj reprezentativno udeležbo na shodu vlado opozoriti na resnost njihovih težav. "Poskrbeli bomo, da bomo dovolj glasni in jasni, da bodo razumeli naš položaj in ne bodo uničevali dobrega javnega šolstva," je napovedala.

Predlog za odpravo plačnih nesorazmerij za Sviz nesprejemljiv

Za Sviz je nesprejemljiv predlog za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so ga sindikatom posredovali 18. septembra. Opozarjajo namreč, da ne odpravlja plačnih nesorazmerij, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem, na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa nesorazmerja celo povečuje. Zavračajo tudi vladni predlog zamrznitve usklajevanja vrednosti plačnih razredov do 1. januarja 2028.

Kot je strnila Kolarjeva, zahtevajo odpravo plačnih zaostankov za zaposlene v šolstvu, znanosti in kulturi, ohranitev in utrjevanje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi, prednostno odpravo plačnih nesorazmerij v spodnji tretjini plačne lestvice, zlasti za skupino J, ter sprotno usklajevanje osnovnih plač zaposlenih v javnem sektorju z inflacijo.

Po njenih besedah pričakujejo, da bo protestni shod dovolj močno sporočilo vladi, da mora o predlogu ponovno razmisliti. "Vlada ga mora umakniti ali v ključnih elementih temeljito spremeniti," je poudarila. Če jih bodo preslišali, pa bo temu sledil odločnejši, še bolj množičen korak, ki ne bo nujno protestni shod, lahko tudi odmrznitev stavke.

Datum za dogovor prestavljen na sredino prihodnjega leta

Štrukelj je dodal, da je Evropska komisija vladi odobrila podaljšanje roka za sprejetje zakona o sistemu plač v javnem sektorju in je datum za dogovor o plačnem sistemu, katerega del je tudi odprava plačnih nesorazmerij, prestavljen na sredino prihodnjega leta. A je ob tem opozoril, da bodo 1. januarja prihodnje leto nastopile nove okoliščine. Takrat namreč začnejo veljati nekateri ključni elementi stavkovnih sporazumov, tudi s Svizom.

V sindikatu sicer pričakujejo, da se bodo pogajanja nadaljevala. Po Štrukljevi oceni pa bodo tako zahtevna pogajanja verjetno težko potekala brez imenovanja vodje vladne pogajalske skupine, ki ga po odstopu Sanje Ajanović Hovnik z mesta ministrice za javno upravo še niso imenovali.