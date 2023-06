Na Soči umrl kajakaš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V reševanje so bili poleg gasilcev PGD Bovec vključeni tudi reševalci NMP ZD Tolmin, posredoval je tudi vojaški helikopter, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Foto: Getty Images

Policijsko upravo Nova Gorica so v ponedeljek popoldne obvestili, da je zaradi nenadnega poslabšanja zdravja na reki Soči na Bovškem pri veslanju s kajakom umrl nemški kajakaš. Ugotovili so, da sta dva nemška državljana, 60-letni moški in 59-letna ženska, okoli 14. ure odšla na vožnjo s kajakom po reki Soči iz Čezsoče proti naselju Trnovo ob Soči v spremstvu lokalnega vodiča.