Na slovenskih cestah od danes Googlovi avtomobili

Ameriški tehnološki velikan Google, ki s storitvijo Street View (Ulični pogled) omogoča uporabnikom navidezno raziskovanje sveta, danes začenja pot po Sloveniji. V več krajih po državi bo Googlove avtomobile s kamero na strehi mogoče opazovati do oktobra, je razvidno s spletne strani Google Zemljevidi.

Street View je priljubljena funkcija Googlove aplikacije Zemljevidi, ki je trenutno na voljo v več kot 200 državah po vsem svetu, tudi v delih Arktike in Antarktike, poroča STA.

V Sloveniji je Google začel s snemanjem poleti 2013, posnetke je v storitev Street View vključil v začetku leta 2014. Od takrat redno posodablja svojo bazo posnetkov.

Vozili se bodo po večjih mestih

Zdaj bodo Googlovi avtomobili ponovno obiskali številna slovenska mesta. Pot začenjajo danes, njen glavni namen je osvežitev posnetkov mest, cest in avtocest znotraj storitve Street View. Obiskali bodo tako večja mesta, med njimi Ljubljano, Maribor in Kranj, kot tudi manjša, denimo Grosuplje, Idrijo, Trebnje in druga.

Street View prikazuje 360-stopinjske panoramske posnetke ulic in kulturnih znamenitosti. Ker se infrastruktura v mestih in med mesti nenehno spreminja ter s časom razvija, Google posnetke redno posodablja.

Pri ameriški družbi zagotavljajo, da spoštujejo varovanje zasebnosti. Zbrane posnetke tako pred vsako objavo obdelajo s posebno tehnologijo, s katero zameglijo obraze oseb in registrske tablice, da jih ni mogoče identificirati. Možna je tudi naknadna odstranitev posnetkov, in sicer s klikom na gumb Prijavi težavo v spodnjem desnem kotu kateregakoli posnetka, dodaja STA.