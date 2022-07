Na slovenskih cestah nastal kaos

Če ste trenutno na cesti, se lahko vaš potovalni čas močno podaljša. Huda gneča je nastala predvsem na ljubljanski obvoznici, dolge čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki tovornih vozil na prehodu Obrežje za vstop v državo tako čakajo tudi do tri ure.

Na ljubljanski obvoznici so zabeležili tri daljše zastoje. Od krožišča Tomačevo do Brezovice proti Kopru se vam potovalni čas podaljša za eno uro in deset minut, na relaciji Zadobrova–Golovec–Barje–Brezovica prav tako, iz smeri dolenjske avtocesti proti Brezovici je zamuda približno 40 minut.

Zastoji in zaprti pasovi

Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče pri priključku Ljubljana Vič zaprt en vozni pas, na primorski avtocesti pri priključku Kastelec proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova pa je zaprt vozni pas proti Štajerski, prav tako zaradi okvare vozila.

Zastoji so tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer je nastala kolona vozil dolga en kilometer, na cestah Koper–Dragonja in Koper–Portorož–Sečovlje ter na cesti Lesce–Bled–Bohinjska Bela.

Huda gneča na mejnih prehodih s Hrvaško

Gneča je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Čakalna doba je na prehodih Sečovlje, Dragonja, Vinica, Obrežje in Gruškovje. Najdlje vozniki osebnih vozil čakajo na prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba za vstop v državo od ene do dve uri, za izstop pa do 30 minut. Za vstop v državo je treba čakati tudi na Jelšanah in v Vinici, in sicer do 30 minut, za izstop iz države v Sečovljah do ene ure ter na Jelšanah in Dragonji do 30 minut.

Na mejnih prehodih je nastala tudi huda gneča tovornih vozil. Na prehodu Obrežje vozniki za vstop v državo čakajo do tri ure, na prehodu Gruškovje od ene do dve uri.

Zaradi še vedno aktivnega požara na Krasu, ki je sicer pod nadzorom, je na cesti proti Krasu občasno večje število gasilskih vozil na nujni vožnji. Voznike zato prosijo, da jim omogočijo čim lažji prehod.