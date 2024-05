Na slovenskih cestah bo znova več gradbišč. Tu so možni zastoji.

Do konca tedna se na naših cestah na nekaterih odsekih ne bo mogoče izogniti morebitnim zastojem. Obnova odseka štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico bo prešla v drugo fazo, ko bo promet potekal po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Konec tega tedna bo promet proti Ljubljani zaradi preureditve delovne zapore potekal samo po enem pasu, sporočajo z Darsa.

Obnova voziščne konstrukcije na štajerski avtocesti

Na odseku avtoceste A1 med Framom in Slovensko Bistrico poteka obnova voziščne konstrukcije. Dela bodo konec tedna prešla v drugo fazo, promet bo predvidoma v nedeljo, 26. maja 2024, preusmerjen na polovico avtoceste proti Ljubljani, kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Dela obsegajo obnovo 3,7 kilometra avtoceste in objektov na skoraj tri desetletja starem ter dotrajanem avtocestnem odseku med Framom in Slovensko Bistrico, ki v tem obdobju ni bil deležen obsežnejših obnovitvenih del. Na območju odstavnega pasu bodo razširili vozišče. Odsek vključuje dva mostova, za katera je predvidena obojestranska razširitev. Zamenjali bodo obstoječe varnostne ograje. V sredinski ločilni pas bodo umestili betonska varnostna ograja. Kjer so v bližini hiše, bodo namestili protihrupne ograje.

Ker bo zaprta polovica avtoceste proti Mariboru, bo v tej smeri zaprto tudi malo počivališče Polskava vzhod.

Do predvidoma konca maja 2024 bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Arjo vasjo in Šentjakobom zaprt odstavni pas ter občasno vozni pas zaradi zamenjave kažipotne signalizacije.

Možni zastoji zaradi del v Ljubljani z okolico

Na odseku avtoceste A2 med Šentvidom in Kosezami poteka obnova voziščne konstrukcije.

"Promet poteka po polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Ker je zaprta polovica avtoceste proti Kranju, sta v tej smeri zaprta tudi uvoz na avtocesto s Podutiške ceste in krak razcepa Koseze, ki s severne obvoznice vodi na gorenjsko avtocesto," so pojasnili pri Darsu.

Obnova vozne površine na odseku avtoceste med predorom Šentvid in razcepom Koseze je potrebna zaradi dotrajanosti vozišča ter izboljšanja prometne varnosti in udobnosti vožnje. Odsek avtoceste Šentvid–Koseze, ki je bil zgrajen leta 2008, je bil vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov v 16 letih ni bil deležen.

Do zaključka glavnih obnovitvenih del, predvidoma do sredine junija letos, bo zaprta tudi priključna cev predora Šentvid, ki s Celovške ceste iz smeri Medvod vodi v predor Šentvid, obvoz je urejen po Celovški cesti do severne ljubljanske obvoznice.

Obnova odseka na gorenjski avtocesti

Nadaljujejo tudi obnovo odseka gorenjske avtoceste A2 med priključkoma Hrušica (Jesenice zahod) in Lipce (Jesenice vzhod) proti Karavankam. Promet poteka po polovici avtoceste po enem pasu v vsako smer.

Podmežakla Foto: DARS

Dela tudi na pomurski avtocesti in hitri cesti

Nadaljujejo tudi dela obnove vozne površine na avtocesti A5 Turnišče–razcep Dolga vas, na razcepu Dolga vas, na delu odseka A5 med razcepom Dolga vas in Lendavo ter na hitri cesti H7 (od A5 do krožišča Dolga vas).

Predvidoma do konca junija 2024 bo promet med priključkoma Turnišče in Lendava potekal po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Prav tako bo promet do konca junija 2024 potekal po polovici hitre ceste H7, po enem pasu v vsako smer vožnje, med razcepom Dolga vas in starim mejnim prehodom Dolga vas.

Obnova vozne površine je potrebna zaradi dotrajanosti vozišča ter izboljšanja prometne varnosti in udobnosti vožnje. Na celotnem območju posega je predvidena izvedba preplastitve vozišča z novo obrabno plastjo (+4 centimetre), z delno zamenjavo obstoječe voziščne konstrukcije in z lokalnimi globinskimi sanacijami. Na odcepu hitre ceste H7 za Dolgo vas je na celotnem obravnavanem območju posega predvidena delna zamenjava voziščne konstrukcije v obstoječi niveleti. Obstoječe varnostne ograje bodo zamenjali le na območjih, kjer te niso več ustrezne. V sklopu ureditve je predvidena tudi ureditev nove horizontalne prometne signalizacije.

Do konca junija 2024 bo zaprt tudi priključek Dolga vas v smeri Madžarske. Na razcepu Dolga vas bosta do konca junija 2024 zaprta krak, ki z avtoceste A5 iz smeri Lendave vodi na H7 proti Dolgi vasi, ter krak, ki s H7 iz smeri Dolge vasi vodi na avtocesto proti Mariboru.

Novo krožišče na hitri cesti na Obali

Predvidoma od sredine prihodnjega tedna do konca junija letos bo promet na hitri cesti H5 oviran na priključku Koper center (Slavček) zaradi preureditve krožišča in uvoznega kraka na hitro cesto proti Ljubljani.

Na kraški avtocesti delno le po enem pasu

Na odseku kraške avtoceste A3 med priključkom Sežana zahod in mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji promet poteka po enem pasu zaradi ovire na italijanski strani meje.

Na Darsu svetujejo, da se pred potovanjem dobro pozanimate o stanju na cestah. Priporočeni viri informacij so: