Britansko-slovenska gospodarska zbornica je v petek organizirala že peto tradicionalno božično gala večerjo. Dogodka, namenjenega utrjevanju vezi med državama, se je udeležilo 130 slovenskih in britanskih gostov s področja gospodarstva, politike in diplomacije, med drugim tudi finančni minister Klemen Boštjančič.

Kot so sporočili iz zbornice, slavnostni večer ni bil namenjen samo praznovanju in druženju, temveč tudi utrjevanju obstoječih ter navezovanju novih gospodarskih, političnih, kulturnih in prijateljskih vezi med obema državama.

Fotografije s slavnostne večerje si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Na večerji tudi generalna direktorja HSE in GEN Energija

Poleg finančnega ministra Boštjančiča so se dogodka udeležili tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki je med drugim zadolžen za koordinacijo priprave projekta nove krške nuklearke, generalni direktor direktorata za zakladništvo na ministrstvu za finance Marjan Divjak, britanska veleposlanica v Ljubljani Tiffany Sadler in predsedujoča odboru Združenja britanskih gospodarskih zbornic Sarah Howard.

Na slavnostni večerji so bili med drugim prisotni tudi predsednik uprave družbe Mercator Tomislav Kramarić, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Tomaž Štokelj, generalni direktor družbe GEN Energija Dejan Paravan, izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič, generalni direktor Hotela Slon Gregor Jamnik in predsednik uprave Modre zavarovalnice Matej Golob Matzele.

Pred gala večerjo so se britanski in slovenski predstavniki vlad ter podjetij udeležili tudi konference Prehod v brezogljično prihodnost: Priložnosti in financiranje, ki jo je prav tako organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Kot so poudarili v zbornici, kjer so dogodek pripravili skupaj z medijsko hišo Bloomberg, so udeleženci konference razpravljali o iskanju najboljših praks na področju financiranja brezogljičnega prehoda in finančnih modelov, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu.

Slovenska delegacija je medtem predstavila načrte za financiranje prehoda Slovenije na brezogljične energetske sisteme. Ocenjeni stroški tega prehoda do leta 2031 znašajo 28 milijard evrov, so povzeli v zbornici.