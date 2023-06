Na Prešernovem trgu poteka ljubljanski šahovski festival #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana ima dolgo in bogato šahovsko tradicijo.

Ljubljana ima dolgo in bogato šahovsko tradicijo. Foto: STA

Danes na Prešernovem trgu v Ljubljani poteka ljubljanski šahovski festival. Igrajo se trije različni turnirji po pravilih mednarodne šahovske zveze Fide za hitropotezni in pospešeni šah, so zapisali organizatorji. Festival se je odprl ob 10. uri.

Najprej bo na vrsti otroški Zmajčkov turnir, kjer se igra deset minut plus 5 sekund na potezo vsakega igralca za partijo, sedem krogov po švicarskem sistemu.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Nato sledi memorial Nusreta Sivčevića, kjer bo igralni čas sedem minut plus tri sekunde na potezo za vsakega igralca za partijo, na koncu pa še memorial Zlatka Bašagiča. V tem je igralni čas tri minute plus dve sekundi na potezo za vsakega igralca.

Ljubljana ima dolgo in bogato šahovsko tradicijo

Ljubljana ima dolgo in bogato šahovsko tradicijo. Vrsto let je bil v Ljubljani organiziran tradicionalni mednarodni Ljubljana Open, ki je zamrl leta 2009. Velemojstrica Darja Kapš je že leta 2013 prepoznala potencial prestolnice Slovenije za organizacijo najprestižnejših turnirjev na svetu. Skupaj s šahistko Indiro Bajt sta marca 2014 organizirali prvi ljubljanski šahovski festival, so zapisali organizatorji.

Enodnevni šahovski festival z bogatim denarnim skladom (11.000 evrov), zanimivim kulturnim programom in eminentnimi gosti je privabil 250 šahistov iz celotne Evrope ter postavil nadaljnje standarde organizacije. Z ustanovitvijo Šahovskega kluba Ljubljana s koncem leta 2015 je prestolnica dobila nov šahovski zagon. Vsako leto, z izjemo obdobja pandemije, se v prestolnici odvije zanimiv enodnevni šahovski spektakel, še dodajajo.