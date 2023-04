Boj za šahovsko krono brez Carlsena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo se bo v Kazahstanu začelo 49. svetovno prvenstvo v šahu. Na tekmovanju bo prostovoljno manjkal branilec naslova Norvežan Magnus Carlsen, zato se bosta za naslov pomerila Rus Jan Nepomjaščij in Kitajec Ding Liren.

Zdaj 32-letni Norvežan je prvak vse od leta 2013, nazadnje pa je 2021 gladko opravil z Nepomjaščijem.

Zdaj je Norvežan prostovoljno prepustil krono nasledniku. Kot pravi, mu za ta izziv trenutno manjka motivacija. A šah s tem nedvomno izgublja, saj je Carlsen prepričljivo vodilni igralec na svetovni jakostni lestvici.

A trenutno se Norvežan posveča predvsem šahovski igri preko spleta, veliko dela pa ima tudi kot ambasador šahovske igre.

Z umikom Carlsena je priložnost dobil 30-letni Ding. Ta je bil na lestvici drugi izzivalec za šahovsko krono. Vsaj zaenkrat je pred dvobojem še precej sramežljiv. "Ne bi bil rad tako slaven. Tega ne maram," je Kitajec povedal za spletno stran Zeit Online.

Tudi on ocenjuje, da je dvoboj z odstopom Carlsena za prvaka precej izgubil na čaru, čeprav je sam zato dobil priložnost.

Same partije pa bodo lahko prinesle preobrat. Ding velja za izjemno discipliniranega in trdovratnega tekmeca. Vsaj v uvodu bo imel prednost Nepomjaščij, ki že pozna občutek in napetost igranja takega dvoboja, pa čeprav je pred dvema letoma izgubil s Carlsenom s 3,5:7,5.

Tekmeca do 29. aprila čaka 14 dvobojev in v primeru neodločenega izida še odločilni tie break. Skupni nagradni sklad sta dva milijona evrov, zmagovalec bo dobil 1,2 milijona.

Tudi tokrat pa ne gre brez politike in vprašanj o pravici nastopa ruskega tekmovalca v boju za svetovnega prvaka. Nepomjaščij se je od ruske agresije v Ukrajini sicer ogradil, vseeno pa bo nastopal pod nevtralno zastavo. Dejstvo pa je, da gre za ruskega pretendenta za naslov in prav v igri, ki ima v Rusiji izjemno tradicijo, veljavo in pomen.