Kot pojasnjujejo v podjetju Paloma, stroj predstavlja največjo naložbo v slovensko papirniško industrijo v zadnjih 40 letih in vključuje tudi sodobni preusmerjevalnik ter novo skladišče za matične zvitke.

Skupna masa stroja znaša kar 191 ton

Izjemno zahteven transport tovora predstavlja velik logističen zalogaj, saj je del stroja, ki prihaja v Sladki Vrh, dolg 8,75 metra, širok 4,94 metra, visok 5,1 metra in težek 115 ton. Skupaj z vlačilcem in podvozjem pa bo celoten transport dolg 36,12 metra, visok 5,3 metra in širok 4,94 metra, tehtal pa bo kar 191 ton.

Foto: Spletna stran Paloma

"Zaradi izjemnih dimenzij tovora bo njegov transport zelo zahteven in bo predvidoma trajal teden dni. Treba bo namreč odstraniti številne ograje, prometne znake in semaforje ob trasi. Poleg tega bo na nekaterih odsekih zelo verjetno nujno izvesti tudi manjše gradbene posege in občasno tudi zapore prometa," še pojasnjujejo v Palomi.

Predsednik uprave podjetja Jaroslav Fic pa ob tem poudarja, da bo naložba v stroj povečala proizvodne kapacitete na 90 tisoč ton letno, saj novi stroj vključuje novo enoto za pripravo papirne mase s širino 5,5 metra in hitrostjo obratovanja dva tisoč metrov na minuto.

Paloma kot vodilni proizvajalec v regiji Jugovzhodne Evrope

"S tem načrtujemo tako zmanjšanje operativnih tveganj kot tudi izboljšanje učinkovitosti proizvodnje ter kakovosti papirja in končnih izdelkov," je še dejal Fic. Kot je ob tem še dodal Stevan Lomić, tehnični direktor Skupine SHP in član uprave Palome, bo podjetje z naložbo postalo kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja in vodilni proizvajalec v regiji Jugovzhodne Evrope in širše.

"Poleg tega z novim strojem moderniziramo tovarno, ki bo odslej energetsko učinkovitejša, okolju prijaznejša in ne nazadnje prijaznejša tudi do zaposlenih, saj se močno izboljšuje varnost pri delu," še poudarja Lomič.

Preostale dele nove linije pričakujejo v naslednjih tednih, temu bosta sledili montaža in testiranje stroja, katerega zagon načrtujejo junija.