Na Petrolu natočite gorivo in se odpeljite v novem avtu!

Tako vas bodo Petrolova visokokakovostna goriva Q Max nagradila kar dvakrat – najprej s svojim odličnim delovanjem in zaščito motorja, nato pa še z več kot 300 bogatimi nagradami.

Poleg čisto nove Ford Pume lahko tako v nagradni igri osvojite še tekočino Vitrex, brezplačno avtopranje in 100 zlatih točk za izjemne popuste na Petrolu.

Nagradna igra traja do 14. aprila, boben pa bodo v Petrolu zavrteli 19. aprila 2021.

Veste, kaj imajo skupnega Petrolova goriva Q Max in nas smučarski as Žan Kranjec? Vzdržljivost, zanesljivost in maksimalno moč, so prepričani v Petrolu, kjer so Žana izbrali za obraz nagradne igre Q Max. Več o njej in o tem, kako sodelovati, si preberite na www.petrol.si/qmaxnagrajuje.