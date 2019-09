Na odprtju Hotela A zaradi lažnega klica evakuirali 1.200 gostov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani storilec je v sredo zvečer lažno sporočil, da je pri novem Hotelu A ob avtocesti v Arji vasi, v katerem je ravno takrat potekalo uradno odprtje, nastavljeno eksplozivno telo. Žalski policisti so zato evakuirali vse zaposlene in okoli 1.200 gostov, po pregledu hotela in njegove okolice pa domnevne bombe niso našli.