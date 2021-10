Znane podrobnosti požara na Obali #video

Bralec nam je v uredništvo poslal posnetek požara v Kopru, kjer je v jutranjih urah zagorel zasebni objekt. Na fotografijah je razvidno, da so bili gasilci že kmalu na kraju požara in začeli gasiti goreči objekt.

"Ob 8.15 smo bili obveščeni o požaru v Padni, kjer naj bi zagorel rezervoar nafte. Zaradi požara je bila popolnoma zaprta Šmarska cesta do 8.56, ko so cesto odprli in je promet potekal izmenično enosmerno. Promet je bil ponovno sproščen ob 10.07. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zagorelo v lopi, v kateri ni električne napeljave, sta pa dva rezervoarja z nafto. Gasilci so ogenj pogasili, po prvi oceni je škode za približno pet tisoč evrov. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja za ugotovitev vzroka požara," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Foto: Bralec

Foto: Bralec

Foto: Bralec