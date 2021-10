Požar na stadionu v Andori, kjer bo v soboto gostovala Anglija #video

Vprašanje je, ali bo jutri sploh mogoče izpeljati kvalifikacijsko tekmo med Andoro in Anglijo na stadionu v Andori de Velli. Ogenj je zajel del tribun na nacionalnem stadionu, ki sicer sprejme nekaj več kot 3.300 gledalcev. Neposredno ob stadionu so tudi stanovanjske zgradbe, za zdaj ni informacij o tem, kaj je povzročilo požar niti, kakšno škodo je povzročil.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl