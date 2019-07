Na Obali omilitev varčevanja z vodo, porabniki naj še naprej ravnajo varčno

Danes so v slovenski Istri omilili varčevalne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode. Tako se bo spet mogoče odžejati na pitnikih, na javnih kopališčih v upravljanju občinskih komunalnih podjetij pa bodo med 11. in 13. uro ter med 18. in 20. uro spet začele delovati prhe.

Štiri obalne občine so se za posebne varčevalne ukrepe odločile pred dvema tednoma, a so jih zdaj nekoliko omilile. Podatki Rižanskega vodovoda namreč kažejo, da se je poraba vode v zadnjem tednu nekoliko zmanjšala.

Povprečna poraba vode v sušnem poletnem obdobju se navadno giblje med 35 tisoč in 36 tisoč kubičnimi metri dnevno, ob konicah pa lahko krepko preseže 40 tisoč kubičnih metrov na dan. Po sprejetju varčevalnih ukrepov pa se je poraba nekoliko zmanjšala. Pretekli teden je znašala od 34 tisoč do 35 tisoč kubičnih metrov na dan, po zadnjem deževju pa se je zmanjšala na 30 tisoč kubičnih metrov na dan.

Na Rižanskem vodovodu porabnike pozivajo, naj z vodo še naprej ravnajo varčno

Po pričakovanjih Rižanskega vodovoda se bo v prihodnjih dneh zaradi povišanih temperatur zraka in povečanega obiska poraba pitne vode sicer spet povečala, zato do nadaljnjega pozivajo uporabnike, naj z vodo še naprej ravnajo varčno. Občinska komunalna podjetja bodo tudi v prihodnje z vodo ravnala varčno, sprejeti ukrepi z izjemo prhanja pa ostajajo nespremenjeni.

Zalivanje zelenic in drugih površin je do nadaljnjega omejeno na od enkrat do največ dvakrat na teden, kjer je mogoče, pa za zalivanje uporabljajo alternativne vodne vire. Omejeno je tudi čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar podjetja uporabljajo izključno alternativne vodne vire.